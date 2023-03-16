Задержание карельского чиновника — сенсация или логичный итог?

Текст и фото: Антонина Кябелева

Задержание 15 марта 2023 года министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова для одних стало полной неожиданностью, для других — давно предсказанным событием. Лабинов, безусловно, яркий чиновник, который регулярно оказывался в центре общественного внимания. Самое время вспомнить то, чем запомнился карельский министр.

Парадоксально, но отношение в Карелии к приезжему министру постепенно оформилось в два прямо противоположных образа.

Судя по публичным высказываниям, в глазах руководителей республики и большинства карельских депутатов Владимир Лабинов предстает как блестящий министр, уровень профессионализма которого вообще не обсуждается. Прекрасные ораторские способности Лабинова, его умение искусно манипулировать цифрами и узко отраслевыми понятиями и терминами, истинный смысл которых понятен только специалистам, исходящая от него уверенность в собственной правоте - все это гарантировало ему успех в публичной сфере. О таких людях обычно говорят, что они умеют «пускать пыль в глаза».

Пожалуй, только однажды внутренние разногласия между членами правительства выплеснулись наружу. Речь идет о заседании правительства Карелии в марте 2022 года, когда председатель правительства Александр Чепик довольно резко высказал недовольство в отношении Лабинова. Тогда в очередной раз минсельхоз попросил дополнительно выделить крупную суму на поддержку государственных совхозов. Конфликт этот, впрочем, быстро замяли. Но факт остается фактом. Такие огромные суммы, которые Владимиру Лабинову удавалось вытягивать из республиканского бюджета на развитие сельского хозяйства, остаются его личным и непревзойденным рекордом.

Другой вопрос, насколько эффективно эти деньги использовались. Те, кто действительно хотел разобраться в происходящем, не могли не видеть очевидное: выделяемая государственная помощь шла главным образом на поддержку четырех государственных совхозов. Остальные сельхозпредприятия постепенно «загибались». ФАС России неоднократно обращала внимание карельского правительства на эти «перегибы». Но мнение антимонопольного ведомства откровенно игнорировалось, что позволяло министру сельского хозяйства продолжать свою политику.

Дошло до того, что в 2021 году на долю четырех государственных совхозов пришлось около 93 процентов всего объема предоставленных государством субсидий.

С 2019 по 2021 год количество сельхозпредприятий в области молочного животноводства сократилось почти в два раза (с 15 до 8).

Одновременно государственная поддержка увеличилась в два раза.

Умение отстроить экономические механизмы в такой сложной отрасли, как молочное животноводство, в условиях северных территорий совсем не то же самое, что «заливать» бюджетными деньгами государственные совхозы. Провалы в выбранной Лабиновым экономической политике были очевидны. Закрывающиеся без адекватной государственной поддержки частные совхозы приводили к серьезным непредвиденным тратам. Требовалось все больше денег из бюджета, чтобы выкупать поголовье скота, объекты недвижимости, организовывать на месте рухнувших частных предприятий новые хозяйства под крылом государственных совхозов. Но в карельском правительстве всего этого то ли не видели, то ли не хотели видеть.

Многим запомнились так называемые «молочные войны», которые Владимир Лабинов развернул осенью 2021 года против двух крупнейших в республике молокоперерабатывающих предприятий — АО «Славмо» и АО «Олонецкий молочный комбинат». Тогда волевым решением Лабинова сырье из двух государственных совхозов было перенаправлено в Вологодскую область. Оказавшись в ситуации дефицита сырья, местные комбинаты были вынуждены сократить производство традиционной продукции. Пустеющие полки и нехватка молочной продукции от карельских предприятий вызвали волну общественного возмущения. Поставки сырья возобновили после окрика из федеральных структур, но, как говорится, «осадок остался».

Крупному проекту по строительству роботизированной фермы на 1200 годов тоже не повезло. Еще в 2020 году на реализацию этого проекта из федерального бюджета выделили 500 миллионов рублей. Вопрос «заглох» на стадии разработки проектно-сметной документации.

Тем не менее Владимир Лабинов неизменно пользовался поддержкой как со стороны правительства, так и со стороны парламента. Чего нельзя сказать о том, как порой проходили его встречи с гражданами, недовольными тем или иным решением министерства. Достаточно вспомнить визит министра в Ватнаволок, жители которого протестовали против размещения форелеводческого хозяйства. Или недавний скандал с протестами жителей поселка Плотина относительно создания на озере Лоухское рыбоводного участка. На заседании комиссии в минсельхозе Лабинов просто не дал высказаться главе Плотинского сельского поселения. Высокомерие, которое министр, кажется, даже не пытается скрывать в процессе общения, не добавляло ему симпатий со стороны граждан.

Первые неприятные для Лабинова «знаки внимания» правоохранительных органов датированы 2019 годом, когда была задержана известная в Карелии фермерша Ираида Шалак. Позднее было возбуждено уголовное дело, и Шалак обвинили в пяти эпизодах мошенничества, связанных с получением грантов от минсельхоза Карелии. Дело это сейчас рассматривается в Петрозаводском городском суде. Подсудимой вменяется то, что она помогала начинающим фермерам оформлять гранты, а затем использовала эти деньги по своему усмотрению. Речь идет об общей сумме в 22 миллиона рублей. Ираида Шалак свою вину не признала, а представитель минсельхоза в суде настаивала на прекращении уголовного преследования в отношении фермерши.

Неприятную историю, связанную с Владимиром Лабиновым, поведала бывший директор АО «Племпредприятие «Карельское» Виктория Шарапова. По ее словам, именно Лабинов настоял на приобретении для предприятия дорогостоящего комплекса у конкретного поставщика. Оборудование довольно быстро вышло из строя и, по словам Шараповой, она стала готовить документы в Арбитражный суд РК. Но заявление в суд не подала, так как ей пришлось уйти с должности директора. В министерстве на это место присмотрели другого человека.

Новый всплеск интереса к министерству со стороны правоохранительных органов произошел в ноябре 2022 года, когда в минсельхозе прошли обыски в рамках уже другого уголовного дела, связанного с выделением грантов для фермеров. Сообщалось, что задержан предприниматель, создавший в Карелии более десятка фиктивных фермерских хозяйств. Подробностей тогда журналистам выяснить не удалось. Но в феврале 2023 года Лабинов сам упомянул о неком «киндасовском» уголовном деле. Как пояснили в карельском минсельхозе, «киндасовское дело» действительно связано с выемкой документов в ноябре 2022 года. Речь идет о сельхозкооперативе «БиоКарелия», который занимается выращиванием ягод. В 2020-2022 годах на поддержку группы компаний «БиоКарелия», оказанной кооперативам и их членам, по линии минсельхоза было выделено более 132 миллионов рублей.

Имеет «киндасовское» дело отношение к задержанию Владимира Лабинова или нет, пока не известно. Официально сообщалось только о том, что в отношении министра возбуждено уголовное дело, связанное с получением взятки. По данным следствия, с 2021 по 2022 год Лабинов через посредника получил взятку в сумме 10 миллионов рублей, которая была связана с получением грантов на развитие сельского хозяйства и поддержку фермеров.

В ближайшее время должны появится новые подробности. А выводы о том, насколько эффективен в качестве министра был Владимир Лабинов, - дело более отдаленного будущего.