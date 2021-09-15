Не в бычков корм. Почему провалился проект в Новой Вилге?

Текст: Антонина Кябелева

В 2019 году АО «Племпредприятие «Карельское», расположенное в Новой Вилге, приобрело новое оборудование. Специальный комплекс для выращивания круглый год богатой витаминами свежей травы для быков-производителей был куплен по настоятельной рекомендации министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова. Во всяком случае, так утверждает Виктория Шарапова, бывший директор племпредприятия, находящегося в республиканской собственности. Ее коллеги подтверждают, что инициатива приобретения дорогостоящего комплекса исходила лично от министра.

О том, что нововилговское предприятие стало счастливым обладателем комплекса по выращиванию зерна методом гидропоники, был снят сюжет, который зрители смогли увидеть в новостной программе ГТРК «Карелия». Свежую богатую протеином траву планировали выращивать без земли с помощью кислорода и питательного раствора. Появившиеся с помощью метода гидропоники растения должны была разнообразить рацион племенных быков и снизить затраты на комбикорм. Новая установка была способна производить за неделю три тонны свежего корма.

Правда, все эти планы реализовались разве что в сюжете государственного телеканала. О том, что произошло в реальности, подробно рассказала бывший директор государственного предприятия из Новой Вилги Виктория Шарапова. По ее словам, ей пришлось уйти с руководящей должности после того, как она попыталась защитить интересы государственного предприятия, столкнувшегося с сомнительным оборудованием.

Срок трудового договора у Шараповой заканчивался в конце февраля 2021 года. Она призналась, что планировала еще поработать:

«Вдруг я узнаю, что в министерстве за моей спиной уже подыскивают нового руководителя. Незадолго до этого я прямо сказала Лабинову, что я готовлю документы в Арбитражный суд на возмещение затрат, связанных с приобретением комплекса по выращиваю травы методом гидропоники. Я поняла, что после этих моих слов все и закрутилось».

Эпопея с гидропоникой началась в начале 2019 года со странного звонка гендиректору АО «Племпредприятие «Карельское». «Мне позвонили из Санкт-Петербурга специалисты, которые занимаются продвижением оборудования по выращиванию корма методом гидропоники. Судя по разговору выходило, что наше предприятие планирует приобрести установку. Я, конечно, удивилась, так как у нас и в мыслях не было ничего подобного, и так прямо и сказала. После этого у меня состоялся разговор с министром. Он мне сказал, что наше предприятие должно приобрести этот комплекс. Дескать, пиши бумагу, что тебе это необходимо», - вспомнила Шарапова.

Она не стала скрывать, что министр сельского и рыбного хозяйства имеет серьезные рычаги влияния на директоров государственных предприятий. Тем более, Лабинов обещал помочь с выделением средств на приобретение нового комплекса. «Я усомнилась в том, что предприятию дадут кредит. Но министр меня убедил, что проблем не будет. Нашему предприятию необходимо было прежде всего обновить лабораторию. Но Лабинов заверил, что сначала нужно приобрести комплекс, а потом и с лабораторией все решится», - рассказала Виктория Шарапова.

На удивление в Сбербанке действительно не возникло никаких проблем с выделением кредита в 4,5 миллиона рублей. Еще 1,5 миллиона рублей предприятие выделило из собственных средств.

«У нас есть положение, что если предприятие приобретает новое оборудование, то ему возмещается 30 процентов стоимости. Мы в начале года всегда составляем заявку, что планируем приобрести. После того как я оформила заявку на приобретение комплекса, были внесены изменения в документы, чтобы нашему предприятию возместили не 30, а 90 процентов затрат. Я так поняла, что в министерстве к каждому предприятию подход индивидуальный. Возмещение по ставке 90 процентов было сделано специально под нас. В общем, в 2019 году все необходимые документы были оформлены, и мы приобрели комплекс»,

- сказала бывший гендиреткор.

При поддержке министерства все вопросы, связанные с поставкой оборудования, удалось оперативно решить. В Новую Виллу прибыл вагончик с новым оборудованием. Внешне, призналась Шарапова, комплекс выглядел весьма привлекательно. Запустили новое оборудование в ноябре 2019 года.

«Мы вырастили первую партию травы, стали ей быков кормить. Мощность установки – 400 килограммов в день. А нашим быкам нужно 12 килограммов»,

- заметила она.

Пришлось лихорадочно искать, куда пристроить ненужный корм. Изначально планировалось продавать траву в зоопарки. Но пробная партия животным не понравилась. Зоопарки готовы были взять излишки травы, только если ее предоставят бесплатно. Дело в том, что к новому виду корма животных нужно приучать постепенно, и еще не понятно, как он повлияет на их самочувствие. Предложение министра выращивать рассаду для дачников на предприятии тоже не смогли реализовать.

В питерской компании «Агроновия», рассказала Шарапова, убеждали, что новый комплекс не подразумевает ручного труда, что все будет работать в автоматическом режиме, а в случае каких-то технических неполадок специалисты будут на связи 24 часа в сутки. Как подтвердили коллеги Шараповой, обслуживание нового оборудование было сопряжено с тяжелым ручным трудом. Техника очень быстро стала выходить из строя. Сначала полетел насос, затем обнаружилась протечка.

«Сначала специалисты питерской компании к нам ездили регулярно. В договоре у нас указано гарантийное обслуживание в течение двух лет. Но к февралю 2020 года оборудование окончательно полетело»,

- сказала Виктория Шарапова.

До сих пор ее не покидает ощущение, что предприятие серьезно переплатило за комплекс, который оказался откровенно бесполезным для племхозяйства.

Начало пандемии коронавируса и связанный с ним карантин еще больше усложнили отношения с поставщиком оборудования. Шарапова приняла решение законсервировать комплекс, чтобы не платить за амортизацию. По ее словам, она хотела вновь его запустить только после того, как его полностью отремонтируют.

Время шло, но ничего не менялось. Виктория Шарапова пожаловалась Лабинову, что компания-поставщик не спешит прийти на помощь карельскому предприятию. Министр обещал повлиять на питерского поставщика.

«Так к нам никто и не приехал. В конце 2020 года я предупредила министра, что готовлю документы в Арбитражный суд. Он попросил меня повременить. Мы не обратились в суд только потому, что нужна была серьезная сумма, чтобы оплатить госпошлину. В Арбитражном суде она зависит от суммы иска. В это время у меня заканчивался срок трудового договора. Я поняла, что нужно уходить, так как на мое место активно искали другую кандидатуру. Но это, конечно, было мое решение»,

- сказала Шарапова.

Сотрудники АО «Племпредприятие «Карельское», которые попросили не называть их имен, рассказали, что комплекс до сих пор не работает, хотя полностью отремонтирован. «У нас ни для кого не секрет, что идея была провальная», - сказала моя собеседница.

Причем на быках никто в России не проводил экспериментов, связанных с переходом на круглогодичное кормление свежей травой. В Новой Вилге попытались провести исследование того, как новый корм повлияет на животных. Но завершить эксперимент не удалось, так как оборудование вышло из строя.

Новому руководителю нововилговского предприятия еще предстоит решить, что делать с многомилионным комплексом, приобретенным по указке из министерства. Скорее всего решение о его покупке принималось спонтанно, без предварительной проработки вопроса. Странно выглядит и та настойчивость, с которой министр продвигал идею приобретения нового комплекса у конкретного поставщика.

К сожалению, траты, которые «сверху» навязывают государственным предприятиям, нередко имеют неприятный шлейф и легко предсказуемый «осадок», остающийся от бюджетных вложений. Достаточно вспомнить, что на закате губернаторства Худилайнена государственным совхозам велели «сброситься» на разработку проектно-сметной документации, связанной с модернизацией производства. Документация эта никому не пригодилась, а миллионы «уплыли» по указанному адресу…