Муниципальный долг в Карелии снизился на 113 миллионов рублей

Итоги управления муниципальным долгом за неполный год подвели в Минфине Карелии. Задолженность за восемь месяцев снизилась на три процента и составляет 3 688 миллиона рублей, сообщили в правительстве республики.

Таким образом, долг удалось сократить на 113 миллионов. Карелии дали кредит из федеральной казны в том числе и на его погашение.

В свою очередь, из республиканского бюджета займы на эти цели выделили Петрозаводску и муниципальным образованиям.

Столице республики досталась сумма 1 339,8 миллиона рублей под 0,1 процента годовых. Муниципальным районам и другим городам выделили 1 680,5 миллиона рублей на тех же условиях.

Доля коммерческих обязательств муниципальных образований Карелии по состоянию на 1 сентября с 95 процентов снизилась до 60. // Фото: energynews