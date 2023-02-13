Лабинов обмолвился о таинственном уголовном деле

История с обысками в карельском министерстве сельского хозяйства неожиданно всплыла сегодня на парламентском комитете. Оказалось, что выемка документов и обыски уходят корнями в так называемое «киндасовское дело» и ведут прямо к фермерам, которые выращивают ягоды.

Напомним, в ноябре 2022 года в министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии прошли обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве с грантами для фермеров. Сообщалось, что задержан предприниматель, который создал на территории Карелии более десяти фиктивных фермерских хозяйств. Других подробностей журналистам узнать тогда не удалось.

13 февраля министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов, рассказывая карельским депутатам о перспективах развития молочного животноводства, вскользь упомянул об этом уголовном деле, назвав его «киндасовским».

«Для справки хочу сказать, что… все это «киндасовское дело» оно формально по срокам освоения гранта не завершено. Сегодня мы имеем ситуацию, когда фактов вещественных хищений нет, все отчеты представлены по факту, соответствуют натуре, и сейчас идет возврат со стороны получателей средств в бюджет. Это федеральные деньги. Идет массовое возвращение денег в федеральный бюджет. Это средства, которыми мы уже не воспользуемся и которыми не воспользовались получатели. Так что везде есть свои проблемы»,

- сказал Владимир Лабинов.

Как пояснили в карельском Минсельхозе, «киндасовское дело», действительно, связано с выемкой документов в ноябре 2022 года. Речь идет о сельхозкооперативе «БиоКарелия», которое занимается выращиванием ягод.

На официальном интернет-портале Республики Карелия сообщалось, что во время встречи с главой РК Артуром Парфенчиковым члены кооператива показали губернатору готовые к продаже саженцы нового сорта малины «Киндасовская».

«Власти Карелии неоднократно поддерживали группу компаний «БиоКарелия» по линии министерства сельского хозяйства. Общая сумма финансовой помощи по всем направлениям, оказанной кооперативам и их членам, с 2020 по 2022 год составила более 132 млн рублей»,

- говорилось в сообщении, опубликованном на правительственном ресурсе.

Владимир Лабинов вспомнил и об уголовном деле по статье 159 УК РФ (мошенничество), которое было возбуждено в отношении олонецкого фермера Ираиды Шалак.

В настоящее время оно рассматривается в Петрозаводском городском суде и там тоже речь идет о грантах, которые Минсельхоз предоставлял начинающим фермерам.

«Мы до сих пор не реанимировали историю Верховья Олонецкого района с кооперативом Шалак. Окончательного решения суда еще не было, но по тому, как суд идет, пока все как-то не складывается с обвинительной стороны. А средства, выделенные на строительство овощехранилища, овощехранилище не достроено. То есть события трехлетней давности имеют вот такие долгоиграющие последствия», - отметил Лабинов.

Остается только добавить, что те, кто внимательно следит за делом Шалак, вряд ли готовы разделить оптимизм министра. Хотя ему, возможно, виднее. // фото «Петрозаводск говорит»