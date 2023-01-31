Как стать фермером в Карелии. Две версии одного свидетеля

Текст и фото: Антонина Кябелева

30 января в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении карельской фермерши из деревни Рыпушкалицы Олонецкого района Ираиды Шалак. Ее обвиняют в совершении пяти преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Суд допросил очередного свидетеля — Дмитрия Васильева.

Рассмотрение уголовного дела началось в июне 2022 года. По версии гособвинения, Шалак помогала гражданам оформляться в качестве фермеров и получать от карельского минсельхоза крупные денежные гранты, которые она использовала по своему усмотрению.

В ходе судебного расследования было допрошено немало граждан, получивших финансовую поддержку на развитие фермерства из минсельхоза. Начинающий олонецкий фермер Дмитрий Васильев представил две версии своего становления в качестве индивидуального предпринимателя: одна из них прозвучала в зале судебных заседаний, другая была изложена в материалах уголовного дела.

Давая показания в суде, Васильев заявил, что идея стать фермером и выращивать клубнику пришла к нему после того, как он увидел пример своих тестя и тещи — семьи Андреевых. Они тоже взяли грант и стали выращивать клубнику. Ираида Шалак, в хозяйстве которой Дмитрий работал разнорабочим, помогла ему с составлением бизнес-плана. После этого он оформил ИП, прошел собеседование в минсельхозе и осенью 2018 года получил грант 1,5 миллиона рублей. Земельного участка в собственности у свидетеля не было, он взял его в субаренду у супруга подсудимой — Владимира Шалак.

Деньги гранта, пояснил Васильев, пошли на приобретение саженцев, которые он купил у тестя:

«Саженцы я купил прям на все эти деньги у Андреева Дениса».

На вопрос прокурора Татьяны Дубейковской, заключал ли он договор с Андреевым, свидетель сначала ответил отрицательно, но потом вспомнил, что договоры все же были. Прокурор напомнила, что в материалах дела есть договоры на приобретения саженцев и с другими гражданами. Свидетель подтвердил и это. Он уточнил, что Андрееву деньги переводил со счета на счет, а с остальными рассчитывался наличными. Когда речь заходила о расходовании средств и заключении договоров с конкретными гражданами, было заметно, что свидетель чувствует себя неуютно, явно путаясь в воспоминаниях.

В 2019 году он на свои деньги приобрел пленку, нанял на сезонные работы знакомых и выплачивал им деньги.

«У меня был небольшой капитальчик»,

- сказал Дмитрий.

По условиям выделения гранта начинающий фермер должен был вложить собственные средства в размере 10 процентов суммы гранта. Васильев утверждал, что у него имелись необходимые 150 тысяч рублей.

Первый год хорошего урожая не было. Дмитрий Васильев сказал, что урожай собирал самостоятельно с семьей. «Урожай продал местному населению», - заметил он.

Несмотря на получение гранта, в октябре 2018 года Васильев с семьей уехал в Омск. Он объяснил, что хотел подзаработать. Дубейковская удивилась, как же тогда он высаживал клубнику весной 2019 года? По словам Васильева, на полевые работы и сбор урожая он приезжал в Карелию. Окончательно в Карелию семья вернулась только в марте 2020 года.

С согласия суда, прокурор огласила показания Васильева, которые он дал в июле 2019 года, когда возвращался из Омска в Карелию. На вокзале в Санкт-Петербурге его встретили сотрудники полиции и допросили его. Тогда Дмитрий Васильев рассказал, что именно Шалак предложила взять грант и помогла оформить необходимые документы. В обмен она обещала выплатить ему 200 тысяч рублей и свое обещание выполнила, хоть и передавала деньги частями. Именно Шалак, утверждал Васильев, занималась закупкой саженцев и распоряжалась средствами гранта. Сам он не собирался заниматься фермерством. В Карелию он поехал, чтобы отчитаться перед минсельхозом. В Омск свидетель планировал уехать на постоянное место жительства и не планировал возвращаться обратно.

Судя по первоначальным показаниям Васильева, Андреевы по просьбе Шалак тоже оформили на себя гранты и получили за эту «услугу» по 200 тысяч рублей.

Естественно, Дмитрию Васильеву пришлось объяснять, какая же из двух изложенных им версий соответствует действительности. Он сказал, что половина показаний, данных в ходе следствия, не соответствует реальности. Васильев настаивал, что сам занимается фермерством, а Шалак только помогала ему. По его словам, на него было оказано моральное давление, и поэтому он дал показания против Шалак:

«Если не буду говорить так, как надо, типа меня посадят, и мои дети будут в этом, как его, в детском доме. И жену посадят, и всех короче. Пришлось так говорить, как надо».

- Про тещу с тестем вам тоже оперативники сказали говорить, что они также работали и также получали гранты? - уточнила прокурор.

- Да, пришлось… Просто запугали, пришлось так говорить, - сказал свидетель.

Одновременно Васильев подтвердил, что у него, действительно, были долги, при этом он на свои деньги, а не на средства, которые получил от Шалак, купил машину, которую продал в 2019 году перед отъездом в Карелию. Свидетель сказал, что еще десять лет назад взял кредит, с которым понемногу рассчитывается.

Судья Татьяна Петина пыталась понять, почему Васильев, имея, как он утверждал, «капитальчик», не погасил кредит. Свидетель объяснил, что он понемногу все же платил по кредитным обязательствам.

Суду еще предстоит оценить показания свидетеля.