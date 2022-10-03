Фермеры на бумаге. Куда шли деньги, выделенные на КФХ

Текст и фото: Антонина Кябелева

3 октября в Петрозаводском городском суде были допрошены два жителя деревни Рыпушкалицы Олонецкого района, которые в 2015 году получили от карельского минсельхоза гранты, каждый в размере 1,5 миллиона рублей, на создание и развитие крестьянских фермерских хозяйств (КФХ). Они проходят в качестве свидетелей по уголовному делу, возбужденному в отношении карельской фермерши Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве.

Представители минсельхоза официально участвуют в деле в качестве потерпевшей стороны. Правда, министерство, которое раздавало начинающим фермерам крупные денежные гранты, не считает себя потерпевшей стороной. Представители минсельхоза просили суд прекратить уголовное преследование Ираиды Шалак. Тем интереснее было выслушать свидетелей Михаила Гошкиева и Наталью Федорову, которые получили от министерства по полтора миллиона рублей на создание и развитие собственного крестьянского хозяйства.

Михаил Гошкиев рассказал, что инициатива взять грант на создание КФХ исходила от Ираиды Шалак, в хозяйстве которой он недолго трудился трактористом на сезонных работах. Подсудимая помогла составить бизнес-план, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть банковский счет. Она же сопровождала свидетеля при посещении министерства, когда ему нужно было защитить свой проект. По словам Гошкиева, самостоятельно он документов не оформлял. Он сказал, что не собирался становиться фермером. Были планы создать что-то в роде общества, но они не осуществились.

Свидетель рассказал, что на деньги гранта были приобретены сеялка, комбайн и семенной картофель. Сельхозоборудованием Гошкиев не пользовался, оно хранилось у Шалак. Посевного материала, приобретенного у супруга подсудимой, он тоже не касался. Судя по его показаниям, всем распоряжалась Ираида Шалак, она оформляла документы, приобретала оборудование, составляла отчеты, а Гошкиев только иногда подписывал нужные бумаги.

«Я ни за что не отчитывался»,

- сказал свидетель.

Он вспомнил, что из минсельхоза приезжала проверка, сотрудники министерства фотографировали приобретенное на деньги гранта оборудование. Задавали ли проверяющие ему какие-то вопросы, Михаил Гошкиев не помнит.

По его словам, у него не было ни собственного участка, ни земли в аренде, ни денег в размере 10 процентов суммы гранта, которые требовалось, по условиям предоставления помощи от государства, вложить в развитие своего крестьянского хозяйства.

Если Гошкиев отвечал на вопросы предельно лаконично, часто ограничиваясь словами «да», «нет», «не помню», то допрос Натальи Федоровой оказался более запоминающимся. Тем более, что ее первоначальные показания, данные во время следствия, и то, что она рассказала в суде, отличались порой диаметрально.

Федорова рассказала, что это была исключительно ее идея выращивать капусту, а Ираида Шалак только помогала ей в преодолении формальностей, составлении бизнес-плана, получении гранта. Свидетельница тоже получила из минсельхоза 1,5 миллиона рублей, на которые была поставлена теплица, смонтирована система полива и сделана скважина для полива овощей. Федорова не теряла уверенности в голосе до тех пор, пока ее не стали подробно расспрашивать о стоимости теплицы и оборудования, о том, у кого она заказывала бурение скважины, как было выбрано место для теплицы, кто собирал урожай, где его реализовывали, кто распоряжался деньгами.

Наталья Федорова не смогла вспомнить, где заказывала бурение скважины, за сколько и где покупала теплицу и систему полива. «Мне сделали и сделали», - сказала она.

- А кто скважину сделал? – допытывалась прокурор Татьяна Дубейковская.

- Ну бригада приезжала, бурили там, - ответила Федорова.

- Вы бригаду вызывали?

- Нет.

Прокурор попросила рассказать, кто распоряжался деньгами гранта, которые поступили на счет свидетельницы. Федорова ответила, что деньгами она не распоряжалась. На вопрос, кто же мог тратить средства, находившиеся на ее банковском счете, она ответила тихим: «Не знаю». Только после того, как вопросы стала задавать судья Татьяна Петина, свидетельница призналась, что деньгами распоряжалась Ираида Шалак.

О финансовых результатах своей фермерской деятельности она сообщила, что «все в общую кассу шло». Под общей кассой, судя по свидетельским показаниям, подразумевался кооператив «Олонец-Агро», членом правления которого является Ираида Шалак, а председателем ее супруг – Владимир Шалак.

Судя по не всегда внятным объяснениям свидетельницы, капусту, выращенную на полях, которые принадлежали Шалак, продавали, а вырученными от реализации деньгами распоряжалась подсудимая.

Как и у Гошкиева, у Федоровой для создания крестьянского хозяйства не было земли ни в собственности, ни в аренде. Судья попыталась выяснить, как свидетельница выбирала место для своей теплицы? Та ответила, что спросила разрешение у Шалак, мол, там рядом стояли ее теплицы. Никакого договора аренды земли, на которой до сих пор стоит теплица, Наталья Федорова не заключала. Она не смогла припомнить, что об этом было сказано в бизнес-плане, который, утверждала ранее свидетельница, она внимательно изучала. Ни теплицей, ни скважиной Федорова не пользуется и их судьбой особо не интересуется. Она сказала, что разрешила своей знакомой временно использовать теплицу.

Были зачитаны протоколы показаний Федоровой, данные ею во время следствия. Судя по первоначальным показаниям, инициатива оформления гранта принадлежала Ираиде Шалак, Федорова пошла на это, чтобы получить работу, подсудимая выплачивала ей зарплату, в нюансы того, как тратились деньги гранта, свидетельница не вникала.

«Я только на бумаге была фермером-предпринимателем, а по факту работала на Шалак»,

- это один из ответов, данных Федоровой во время следствия.

Наталья Федорова объяснила столь явные противоречия в своих показаниях страхом. По ее словам, на нее оказывалось давление. «Когда я открыла дверь и увидела людей с автоматами, я не поняла, что случилось», - вспомнила она. После обыска в квартире, рассказала свидетельница, она без еды провела в отделении полиции до позднего вечера. Федорова настаивает, что внимательно не читала протоколы допросов.

«Страх был впереди меня»,

- сказала она.

По ее словам, доверять стоит тем показаниям, которые она дала в суде.

Пока суд выслушал троих свидетелей, которые с подачи Шалак воспользовались грантами минсельхоза. Странно, что ни у кого из них не было земельного участка, на котором они собирались создавать крестьянское хозяйство. И, что еще более удивительно, это обстоятельство ничуть не смутило чиновников, принимающих решение о выдаче грантов. Но впереди еще немало свидетелей, которые должны рассказать о своем опыте освоения бюджетных средств.

Задержание Шалак, лауреата 2018 года, вызвало в свое время серьезный общественный резонанс. За нее вступился глава Карелии и руководство республиканского министерства сельского и рыбного хозяйства. Шалак была освобождена из-под стражи, но следствие довело дело до суда. По версии гособвинения, Ираида Шалак помогала гражданам получать из карельского минсельхоза крупные денежные гранты. Сторона обвинения настаивает, что деньги, выделенные начинающим фермерам, подсудимая использовала по своему усмотрению. В общей сложности ей вменяют в вину присвоение более 22,2 миллиона рублей.