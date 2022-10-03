В сквере Лисицыной высадят кусты и деревья, петрозаводчан зовут помочь

В сквере Анны Лисицыной в Петрозаводске в среду, 5 октября, собираются высаживать кусты и деревья. Акция запланирована на 16:00, сообщили в администрации города. Петрозаводчан приглашают помочь, инвентарь предоставят.

Перед посадкой специалисты городского управления благоустройства и экологии по традиции проведут мастер-класс.

В этом году сквер Анны Лисицыной замостили брусчаткой пешеходные дорожки, установили детскую площадку с резиновым покрытием, скамейки и урны. В планах установить арт-объект «Одуванчик».

Ранее в администрации карельской столицы рассказали, в каких скверах и аллеях появятся новые деревья. (фото unsplash.com, Jonathan Kemper)