Пять новых троллейбусов доставили в Петрозаводск

Автопарк общественного транспорта в Петрозаводске продолжает пополняться. Пять новых низкопольных троллейбусов из Белоруссии прибыли в карельскую столицу. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Поступившие троллейбусы современные, комфортные, в зависимости от погоды в салоне можно регулировать температуру. У новых машин мягкий ход, кроме специального трапа есть функция наклона корпуса.

Ожидается, что новые машины выйдут на линию к концу октября.

Ранее в Петрозаводск поступили 16 новых троллейбусов из Вологды. (видео со страницы главы РК, фото скриншот)