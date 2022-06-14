Фермершу обвиняют в обмане правительства Карелии на 22 миллиона рублей

Текст и фото: Антонина Кябелева

14 июня 2022 года в Петрозаводском городском суде началось рассмотрение уголовного дела, возбуждение которого три года назад вызвало заметный общественный резонанс. Об истории задержания 13 июня 2019 года карельской фермерши из деревни Рыпушкалицы Олонецкого района Ираиды Шалак, которую затем Верховный суд Карелии освободил из-под стражи, многие, я уверена давно забыли. Казалось, что дело до суда не дойдет.

Символично, но спустя три года после задержания – почти день в день - Ираида Шалак, которой было присвоено звание «Лауреат года-2018», оказалась на скамье подсудимых. Ее обвиняют в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Глава фермерского хозяйства, член правления сельскохозяйственного кооператива «Олонец-Агро» своей вины не признала.

Никакого криминала в ее действиях не увидели и в Министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии. Именно карельский минсельхоз выдавал начинающим фермерам гранты, которые и легли в основу обвинительного заключения.

Представляющая в суде интересы минсельхоза Мария Першина обратилась с ходатайством, в котором министерство выражало несогласие с предъявленным Шалак обвинением, настаивало на отсутствии причиненного правительству Карелии ущерба и просило суд прекратить уголовное дело «в виду отсутствия события преступления». Судья Татьяна Петина сказала, что рассмотрит ходатайство после исследования доказательств по делу.

По сравнению с информацией трехлетней давности о том, в чем же виновата фермерша из Олонецкого района, ничего принципиально нового в обвинительном заключении не появилось. Разве что увеличилась общая сумма вменяемого подсудимой ущерба да увеличилось количество обманутых, по мнению следствия, фермеров.

Суть всех пяти преступлений заключается в том, что Ираида Шалак находила в Олонецком районе граждан, согласных зарегистрироваться в качестве глав крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), помогала им оформить документы, получить грант на создание хозяйства, а затем, настаивает следствие, распоряжалась деньгами «в своих личных корыстных целях». Каждое из пяти преступлений охватывает один год, в течение которого начинающие фермеры при помощи Шалак получали гранты.

Отличаются инкриминированные подсудимой преступления только по количеству выигравших гранты фермеров из Олонецкого района и, соответственно, сумме причиненного государству ущерба. Судя по обвинительному заключению, Ираида Шалак запустила свою схему в 2015 году, когда с фермерами подписывал договор министр сельского хозяйства Всеволод Телицын, и завершила ее в 2019 году уже при министре Владимире Лабинове.

Ираида Шалак и ее муж Владимир занимаются фермерством с 2012 года. Владимир Шалак является председателем правления сельскохозяйственного кооператива «Олонец-Агро», который был создан в конце 2016 года. Он объединил фермеров, занимающихся растениеводством на Олонецкой равнине.

Сторона гособвинения настаивает, что движущим мотивом Ираиды Шалак было желание присвоить деньги, полученные в виде грантов, в обмен на обещание трудоустроить начинающих фермеров и обеспечить им «стабильный доход в процессе развития собственной предпринимательской деятельности».

Если следовать логике следствия, Шалак помогала преодолеть все формальности, необходимые для получения грантов, затем получала деньги от новоявленных фермеров и тратила их «в своих личных корыстных целях». Это продолжалось в течение пяти лет, на глазах у двух министров, которые ставили свои автографы под соглашениями и у которых претензий к тому, как фермеры тратили деньги, не возникало.

По данным следствия, за пять лет Ираида Шалак помогла оформить гранты тринадцати землякам на общую сумму более 22 миллионов рублей.

О том, на какие конкретно личные цели Шалак истратила эту внушительную сумму, прокурор Татьяна Дубейковская пока не сообщила. За кадром осталось и то, каким образом фермерам удавалось отчитываться перед министерством за использованные средства грантов и не вызывать никаких подозрений. В минсельхозе до сих пор настаивают, что никакого ущерба карельскому правительству не было нанесено, то есть выделенные деньги были истрачены по назначению.

Михаил Шогин и Ираида Шалак

Ираида Шалак выглядела устало, но вполне уверенно. Она не скрывала, что за последние три года история с уголовным преследованием ее порядком вымотала. После оглашения обвинительного заключения она попросила судью дать ей высказаться.

Женщина заметно волновалась. По ее словам, в 2014 году перед правительством Карелии была поставлена задача по развитию сельской кооперации. В качестве лидера, вокруг которого могли бы сплотиться главы крестьянских хозяйств Олонецкого района, была выбрана Шалак. Так появился первый сельхозкооператив «Олонец-Агро». Сегодня кооператив объединяет четырнадцать фермеров, которые выращивают овощи, рассаду, цветы. Ираида Шалак утверждает, что по такому же принципу позднее в Карелии были созданы в Карелии и другие кооперативы.

«В материалах дела нет ни одного доказательства моей корысти. Потому что корысти в моих действиях не было и нет.

Все имущество, которое приобреталось, оно приобреталось не для личного моего пользования, а для удовлетворения потребностей членов кооператива. И распределялось не по моему усмотрению, а согласно утвержденному министерством плану расходов гранта. Ни я, ни мои родственники не являются владельцами каких-то роскошных домов или дач. Мы живем, как обычные люди среднего достатка.

У нас с мужем есть дом, который мы строили с 1992 по 1997 год. Сын живет в обычной квартире – в «хрущевке», за которую мы платили ипотеку десять лет… Дочь живет в такой же обычной квартире, за которую ежемесячно платит ипотечный взнос в сумме 12 тысяч рублей. Какое здесь преступление, мне непонятно», - сказала подсудимая.

По ее словам, у нее с мужем в собственности одни подержанный автомобиль марки «Жигули».

«Накоплений на банковских счетах не имеем, за границу не ездим, в отпуске последний раз были в 2013 году. Имущество, которое фермеры закупили на средства грантов, мне не принадлежит»,

- недоумевала фермерша, настаивая на своей полной невиновности.

По ее словам, единственной ее целью было «помочь фермерам получить гранты, чтобы как-то облегчить им труд, и помочь им подняться из бедной сельской жизни». Шалак заметила, что параллельно пыталась посодействовать минсельхозу в поиске потенциальных получателей грантов, чтобы «работала программа развития сельхозкооперации». Она утверждает, что никого не обманывала, а каждый из получателей грантов лично участвовал в конкурсе и защищал свой бизнес-план.

«Все работники министерства знали, что отчетность по этим фермерам буду вести я, потому что у них нет бухгалтерского образования», - продолжила обвиняемая. Шалак настаивает, что на средства грантов было приобретено имущество в соответствии с заявленными фермерами планами: «И непонятно: вот были деньги, на них купили имущество, сельскохозяйственое имущество все в целости и сохранности. Тогда как можно было похитить средства, если на него купили имущество?.. Получается, деньги похитили, а имущество купили». Она выразила надежду, что «будет принято разумное решение, и все это безумие, которое длится уже три года, будет окончено».

Адвокат Михаил Шогин настаивает, что отсутствует событие преступления. «Когда события преступления нет, то доказывать это бесполезно. Никакого смысла в судебном следствии нет», - считает Шогин.

Прокурор данную позицию не разделяет. Следующее судебное заседание намечено на 21 июня.