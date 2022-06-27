Фермеров Карелии запугали уголовным преследованием

Текст и фото: Антонина Кябелева

27 июня в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении главы фермерского хозяйства, члена правления сельскохозяйственного кооператива «Олонец-Агро» Ираиды Шалак. Женщину обвиняют в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В ходе судебного заседания была допрошена сотрудница министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии Мария Першина, которая представляет интересы потерпевшей стороны - карельского правительства. Правда, потерпевшей стороной республиканская власть себя не считает. На первом заседании по делу Першина обратилась с ходатайством о прекращении уголовного дела «ввиду отсутствия события преступления».

С того момента не изменилась ни позиция обвиняемой Шалак, которая не признает своей вины, ни точка зрения представителя республиканской власти, не признающей себя потерпевшей стороной. Тем интереснее было услышать допрос Марии Першиной.

В общих чертах обвинение строится на том, что Ираида Шалак находила в Олонецком районе граждан, согласных зарегистрироваться в качестве глав крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), помогала им оформить документы, получить грант на создание хозяйства, а затем, как настаивает следствие, распоряжалась деньгами «в своих личных корыстных целях».

Судя по обвинительному заключению, Ираида Шалак запустила свою схему в 2015 году, когда с фермерами подписывал договоры министр сельского хозяйства Всеволод Телицын, и завершила ее в 2019 году уже при министре Владимире Лабинове. В общей сложности ей вменяют присвоение более 22,2 миллиона рублей.

Ираида Шалак

Мария Першина подробно рассказала, на каких условиях выдавались гранты начинающим фермерам. По ее словам, отбор победителей производит специальная комиссия, куда входят представители фермерского сообщества, банковских структур, ветеринарных служб. Представительница потерпевшей стороны отметила, что в заседаниях комиссии принимали участие и сотрудники прокуратуры. Она обратила внимание, что фермер Илья Горбачев, который проходит по делу в качестве свидетеля, вернул деньги гранта, так сказать, по собственному желанию.

«Когда началось это дело, начались обыски. На тот момент он начал расходование средств гранта и принял решение вернуть. Если честно, испугавшись продолжить свою деятельность»,

- сказала Першина.

Она отметила, что никаких претензий к фермеру нет, так как он вернул всю сумму.

Как объяснила сотрудница минсельхоза, приобретенные на деньги гранта техника, теплицы, посадочный материал, земельный участок должны были находится в собственности фермера, получившего помощь от государства. Он не мог передавать технику в аренду, продать ее, но, к примеру, помочь соседу на безвозмездной основе вспахать поле закон не запрещает. После получение гранта человек должен заниматься сельским хозяйством не менее пяти лет.

Фермеров, получивших гранты, регулярно проверяли, но никаких претензий к ним со стороны минсельхоза не было. По мнению Першиной, Ираида Шалак, помогая начинающим фермерам оформлять документы для получения грантов и составляя отчеты, занималась развитием кооперации. Сотрудница министерства рассказала, что в России взят курс на кооперацию. Карелии ежегодно выделяются деньги на поддержку шести кооперативов.

«Я должна поддержать в году шесть кооперативов. А я не могу их найти, этих шести, потому что они боятся создаваться! Есть люди, которые с удовольствием бы объединились, но они боятся на фоне этой истории»,

- продолжила Марина Першина.

По ее словам, и глава Карелии, и министр сельского хозяйства просят фермеров продолжать участвовать в государственных программах. «Но люди боятся идти к нам за поддержкой в связи с настоящим уголовным делом», - сказала она. По поводу того, пыталась ли Шалак как-то отблагодарить сотрудников министерства за предоставленные гранты, Першина заметила:

«Даже шоколадки не приносил человек никогда».

Судья удивилась: чего боятся люди, если они не нарушают закон?

«Люди, которые ответственно ко всему относятся, они больше всех и боятся. У нас есть уголовное дело. А по факту одновременно с этим уголовным делом нас тоже проверяли, министерство сельского хозяйства… Эти фермеры, как только они дождались своих пяти лет завершения деятельности, они сразу же закрыли это хозяйство, исполнив все обязательства, с фразой: «Чтоб я хоть еще раз к вам — никогда!», - рассказала представительница "потерпевшей стороны".

Судя по показаниям Першиной, следователи подозревали сотрудников министерства в получении взяток в обмен на гранты. «Когда к этому человеку, который честно с утра до ночи на земле работал, и к нему приезжает человек и задает ему вопросы: "А сколько вы денег дали сотруднику министерства?", то, конечно, у людей возникает эмоционально тяжелая ситуация», - объяснила представитель потерпевшей стороны.

От редакции. Каким-то странным образом интересы органов следствия в Карелии опять пересекаются с интересами развития сельского хозяйства. Можно вспомнить известное дело бывших министров сельского хозяйства республики Собинского и Патенко, которое длилось более десяти лет и закончилось полным оправданием и реабилитацией подсудимых. Ни один представитель следственных органов, прокуратуры, ни один судья не понесли никакой ответственности за многолетнее уголовное преследование невинных людей. Может быть, как раз поэтому история повторяется в деле Шалак?.. Мы будем внимательно следить за рассмотрением дела.