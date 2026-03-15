Менеджер по продажам стал самой востребованной профессией в феврале

Самой востребованной профессией в России в феврале 2026 года стал менеджер по продажам - работодатели разместили 42,2 тысячи таких вакансий, сообщает пресс-служба hh.ru. На втором месте по числу предложений оказались продавцы-кассиры и продавцы-консультанты с 30,9 тысячи вакансий, на третьем - водители (22,3 тысячи).

В десятку наиболее востребованных специалистов также вошли бухгалтеры, курьеры, разнорабочие, врачи, слесари и сантехники, повара и пекари, а также администраторы. Эксперты отмечают, что спрос на линейный персонал и специалистов в сфере продаж сохраняется на высоком уровне на протяжении последних месяцев.

Аналитики связывают лидерство менеджеров по продажам с активным развитием торговых компаний и необходимостью удерживать клиентов в условиях рыночной конкуренции. Высокий спрос на водителей и курьеров обусловлен ростом онлайн-торговли и логистических услуг, тогда как потребность в медицинских работниках и рабочих специальностях сохраняется на фоне кадрового дефицита в этих сферах.