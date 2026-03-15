В «ЛизаАлерт» назвали выход на лед главной опасностью для детей весной

Главная опасность для детей весной - выход на тонкий лёд, поскольку существует большой риск провалиться в воду, где человек быстро теряет способность передвигаться и звать на помощь, рассказала РИА Новости инструктор по профилактике поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Нина Маньковская. По её словам, сейчас увеличивается количество случаев, когда дети оказываются в ледяной воде, и большая часть таких ситуаций заканчивается трагедией.

Подростки часто не осознают опасность: маленькие дети выходят на лёд из любопытства, а те, кто постарше, - чтобы сократить путь. При этом они не понимают, что самостоятельно выбраться из ледяной воды невозможно.

Маньковская пояснила, что мокрая одежда мгновенно утяжеляет человека в три раза, и даже взрослому крайне сложно помочь провалившемуся, особенно при течении.

Инструктор отметила, что из-за перепадов дневных и ночных температур структура льда нарушается, особенно в местах с остатками конструкций или растительностью. Климат меняется, и ледовая обстановка становится непредсказуемой. Невозможно самостоятельно определить толщину льда или увидеть подводные течения, подмывающие его.