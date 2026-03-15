Мошенники рассылают фейки о кредитах для кражи данных пользователей

Злоумышленники начали использовать новую схему обмана с фейковыми сообщениями о статусе кредита, чтобы заставить россиян перейти по вредоносным ссылкам. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. По его словам, пользователям приходят СМС или сообщения в мессенджерах с текстом вроде «Статус вашего займа был обновлён» и ссылкой для перехода. Расчёт строится на эффекте неожиданности: даже если человек никогда не оформлял кредит, такое уведомление вызывает тревогу и желание срочно проверить информацию.

Подобные рассылки являются типичным примером фишинговой атаки. Короткие и тревожные формулировки заставляют людей действовать импульсивно.

После перехода по ссылке пользователь попадает на поддельный сайт, копирующий страницы банков или микрофинансовых организаций, где его просят ввести номер телефона, паспортные данные, реквизиты карты или код из СМС. В некоторых случаях ссылка ведёт на загрузку вредоносного файла, который даёт мошенникам доступ к личной информации.

Специалисты напоминают простое правило цифровой безопасности: никогда не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений о кредитах или финансовых операциях. При возникновении сомнений лучше самостоятельно открыть официальное приложение банка или связаться с организацией по номеру с её официального сайта. Осторожность и внимательность остаются самыми эффективными способами защиты от мошенников.