ГАИ Карелии проведет рейды «Такси»

С 16 по 18 марта 2026 года на территории Карелии сотрудники полиции проведут профилактическое мероприятие «Такси», направленное на предупреждение нарушений в сфере пассажирских перевозок, сообщает Госавтоинспекция республики. Целевые рейды охватят водителей легковых такси и микроавтобусов вместимостью до 8 пассажирских мест.

Мероприятие нацелено на пресечение нелегальных перевозок, повышение безопасности пассажиров и контроль соблюдения правил дорожного движения. Инспекторы проверят наличие разрешений на осуществление деятельности, путевых листов, своевременность прохождения технического осмотра транспортных средств и медицинского осмотра водителей.

В Госавтоинспекции напомнили, что за нарушения в этой сфере предусмотрена административная ответственность. Ведомство призывает водителей неукоснительно соблюдать установленные требования, а пассажиров - пользоваться только легальными перевозками.