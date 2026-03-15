Трое студентов ПетрГУ стали победителями стипендиального конкурса

Подведены итоги стипендиального конкурса Благотворительного фонда Владимира Потанина 2025/26 учебного года. Из 4429 заявок от магистрантов российских вузов в финал вышли 2300 студентов, а 1000 из них стали победителями, сообщил сайт ПетрГУ. В число лучших вошли трое обучающихся Петрозаводского государственного университета, которые будут получать ежемесячную стипендию в размере 30 тысяч рублей с февраля 2026 года до завершения магистратуры.

Среди победителей — Екатерина Кононец, магистрант первого курса Института педагогики и психологии, Максим Павлов, магистрант Института математики и информационных технологий, Кирилл Кряккиев, магистрант Института истории, политических и социальных наук.

Конкурсный отбор оценивал академический, интеллектуальный и творческий потенциал соискателей, их мотивацию к развитию, социальную осознанность, а также владение универсальными навыками, включая готовность брать ответственность и работать в команде. Победители активно участвуют в научно-исследовательской работе, имеют опыт проектной деятельности, публикации и выступления на конференциях.