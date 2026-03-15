Завтра можно попасть под дождь с мокрым снегом

В понедельник, 16 марта, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, а утром и днём в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом, сообщает гидрометцентр Карелии. На дорогах местами сохранится гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +3, -2°С, местами по республике до -5°С, днём +2,+7°С.

В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днём небольшой дождь. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1,+3°С, днём +4,+6°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днём стабилизируется.

Для автомобилистов, выезжающих в Санкт-Петербург: в районе Свири и Лодейного Поля до 19 часов ясно, затем переменная облачность без осадков, температура +3,+4°С. В Санкт-Петербурге утром пасмурно, +4°С, с 10 часов возможен дождь, днём потеплеет до +7+8°С.