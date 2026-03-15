Погрузка на РЖД в Карелии выросла на 1,4% в феврале 2026 года

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в Республике Карелия в феврале 2026 года составила более 1,8 млн тонн, что на 1,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает компания. Положительная динамика сохраняется и по итогам двух месяцев: за январь-февраль 2026 года погрузка выросла на 0,3% относительно того же периода 2025 года.

Основной объём перевезённых грузов пришёлся на железную руду - 1,9 млн тонн, что на 8,7% больше, чем годом ранее. Строительных грузов погружено 1,4 млн тонн, что на 7,4% меньше показателей прошлого года. Лесные грузы показали небольшой рост: 111,2 тыс. тонн (+1,8%).

Таким образом, февральская динамика подтверждает восстановление объёмов перевозок в регионе, особенно в сегменте железорудного сырья. Лесные грузы также демонстрируют умеренный рост, тогда как строительные материалы показывают снижение.