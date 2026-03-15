Сборная России заняла третье место в медальном зачёте Паралимпиады

Сборная России заняла третье место в медальном зачёте на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии, завоевав 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали, сообщает РИА Новости. В составе команды выступали шесть спортсменов, которые впервые с 2014 года участвовали в Играх с национальной символикой.

Трёхкратной чемпионкой Паралимпиады стала лыжница Анастасия Багиян, победившая в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 км и на 20 км. По два золота завоевали горнолыжница Варвара Ворончихина (супергигант и слалом) и лыжник Иван Голубков (гонки на 10 и 20 км). Ещё одно золото в слаломе взял горнолыжник Алексей Бугаев. Ворончихина также стала второй в гигантском слаломе и третьей в скоростном спуске, Бугаев добавил две бронзы в скоростном спуске и гигантском слаломе.

В медальном зачёте российскую команду опередили сборные Китая и США.

Церемония закрытия Игр пройдёт сегодня в Кортина-д'Ампеццо и начнётся в 22:30 по московскому времени.