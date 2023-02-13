Мужчину избили в подъезде дома в Беломорске, он умер в больнице

В Беломорске мужчину заподозрили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности гибель человека.

Подозреваемый мужчина рассказал следователям, что в подъезде дома у него с 45-летним потерпевшим вышла ссора, сообщает пресс-служба СУ СК по РК. Мужчина несколько раз ударил его кулаком по голове и телу, тот упал. Потерпевшего госпитализировали в районную больницу с травмой головы, но на следующий день от полученных повреждений он умер.

Следственные действия продолжаются, следователи допрашивают свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза. // фото скриншот