Пожилой житель Карелии занимался инвестициями и нарвался на мошенника

В полицию Медвежьегорска обратился 62-летний местный житель. Мужчина рассказал, что мошенник выманил у него более 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что в течение нескольких лет занимался брокерской деятельностью. Недавно он решил вывести средства, но неожиданно получил звонок. Собеседник представился сотрудником инвестиционной компании и предложил помощь в увеличении прибыли. Для получения средств следовало заплатить комиссию в 10% - она составила 112 тысяч рублей. Наш земляк ничего не заподозрил и перевел деньги, после чего начал ждать прибыль. Но никакие деньги не пришли, а собеседник перестал выходить на связь.

По заявлению проводится проверка. Полиция просит жителей республики быть внимательными. // Фото: unsplash.com