Парфенчиков объяснил «молочные войны» желанием «встряхнуть» комбинаты

Текст и фото: Антонина Кябелева

Многие жители Карелии до сих пор недоумевают, зачем министр сельского хозяйства РК Владимир Лабинов при поддержке главы РК Артура Парфенчикова устроил осенью 2021 года «веселую жизнь» двум крупнейшим молокоперерабатывающим предприятиям республики?

На правительственном совещании по вопросам социально-экономического развития Олонецкого района, которое состоялось 11 февраля, Парфенчиков объяснил мотивацию, которой руководствовался, когда лишал местные предприятия сырья. Оказывается, карельские комбинаты хотели просто «встряхнуть». Не верите?

В конце сентября волевым решением Лабинова сырье из государственных совхозов АО «Племсовхоз «Мегрега» и ОАО «Племхозяйство «Ильинское» было перенаправлено в Вологодскую область. АО «Славмо» и АО «Олонецкий молочный комбинат» тогда получили неожиданное известие о прекращении с 1 октября поставок сырья.

То, что последовало после, в СМИ назвали «молочными войнами». Оказавшись в крайне тяжелой ситуации дефицита сырья, комбинаты вынуждены были сократить объемы производства. Покупатели стали буквально сметать с торговых прилавков ставшие мгновенно дефицитными карельские молоко, сметану, кефир. В соцсетях нарастало возмущение, а карельское правительство тогда получило рекордное количество «комплиментов» в своей адрес.

Понятно, что совещание по Олонецкому району просто априори не могло пройти мимо этой темы. Мало того что на территории района находится два самых успешных государственных совхоза – «Мегрега» и «Ильинское», так в Олонце расположен еще и молококомбинат, с владельцами которого у Парфенчикова сложились не самые лучшие отношения.

В начале совещания Артур Парфенчиков, объясняя странную попытку лишить местные предприятия сырья, придерживался официальной версии: мол, корма подорожали, и нужно было поднимать цены на сырое молоко, чтобы совхозы «не загнулись».

«К сентябрю было понятно, что та цена, по которой наши предприятия торгуют молоком, просто ведет их к банкротству»,

- заметил он.

Губернатор напомнил, что после двухнедельных переговоров поставки сырья на "Славмо" и ОМК были восстановлены.

Он рассказал, что в феврале 2022 года вновь будут выделять серьезные дотации государственным совхозам. «Поэтому, конечно, часть финансовых вопросов надо закрывать за счет объективной рыночной цены на молоко. Никуда не денешься», - сказал губернатор. По его мнению, «если рухнут Ильинский и Мегрега, не будет ни "Славмо", ни Олонецкого молочного комбината».

О том, что и ОМК, и "Славмо" практически сразу же согласились приобретать сырье по более высоким ценам, в правительстве предпочитают не вспоминать. Ведь это обстоятельство сразу же разрушило бы и без того шаткую конструкцию официальной версии, объясняющей отправку сырья в Вологодскую область.

К тому же огромные денежные вливания в государственные совхозы не принесли пока ощутимых результатов. Парфенчиков поинтересовался, в чем причина снижения объемов производства молока. Лабинов подтвердил, что произошло «серьезное падение объемов производства молока», но в Олонецком районе снижение в прошлом году составило 1 процент.

«Не так плохо для условий прошлого года»,

- заметил Лабинов.

Парфенчиков поддержал аргумент министра, напомнив о жарком лете.

«Мы понимаем, что если бы не проблемы погоды и проблемы жары, то мы, в общем-то, дали прирост молока по Олонецкому району»,

- предположил губернатор, призвав на помощь классическое объяснение неурожая в стране.

Лабинов вспомнил о подорожавших кормах и о том, что животных вынуждены были перевести на диету. «Мы ильинских и мегрегских коров хуже не кормили. Так можно сказать?» - уточнил губернатор. Лабинов признался, что это не совсем так: «Сказать, что хуже не кормили, это будет не совсем честно, но кормили чуть похуже». С трудом, но со скользкой темы падения объемов производства на фоне фантастической финансовой помощи, которую получают государственные совхозы, министру с губернатором удалось «съехать».

Новый год начался оптимистично – с увеличения объемов производства. Но и тут не все ладно. Парадоксально, но, как отметил Владимир Лабинов, увеличив в январе 2022 года производство молока, «излишки» не смогли разместить в Карелии, и их пришлось вывозить в соседнюю область.

«Молочные комбинаты республики отказались принимать это перепроизводство молока»,

- сообщил министр.

Молоко от стада закрывшегося частного совхоза «Искра» в Туксе уходит в Вологодскую область. Напомним, правительство вынуждено было выкупить животных. В апреле 2021 года питерская компания «Сила Инвеста» сообщила, что она уходит из Карелии и готова продать молочную ферму «Искра».

Парфенчиков заметил, что в ближайшие три-четыре года государственные совхозы будут серьезно наращивать производство молока. Но тогда у него возникает вопрос, куда его сбывать? Глава РК хочет, чтобы произведенное в Карелии молоко развернулось «в сторону карельских переработчиков», естественно, напомнил он, по рыночным ценам.

«Вы уверены в том, что мы молоко все-таки сбудем на территории Карелии? Вот то, которое произведем дополнительно на территории Олонецкого района в этом году?» - спросил глава региона у Лабинова. Министр считает, что потенциально и у ОМК, и у "Славмо" есть возможность переработать дополнительные объемы. Глава региона сказал, как важно, чтобы «все молоко перерабатывалось на территории Карелии».

Завершая обсуждение «молочной темы», губернатор Карелии вдруг разоткровенничался.

«Мы, так уж если откровенно говорить, в октябре месяце просто показали нашим молокопереработчикам, которые вот так годами сидели на государственном молоке, так немножко надо иногда встряхнуть. Мы показали, что монополии-то на молоко нет. Желающих купить видлицкое, ильинское, мегрегское молоко, хоть отбавляй. Поэтому здесь нужно находится в таком очень гибком, благожелательном взаимодействии с тружениками села»,

- заметил губернатор.

По его мнению, «это был хороший урок, на самом деле, и правильно преподанный». Другими словами, подорожавшие корма были не при чем?

«Сельского производителя надо уважать, лелеять и носить на руках»,

- продолжил Артур Парфенчиков.

При этом он забыл сказать, что у директоров государственных совхозов особых претензий к комбинатам не было. В разгар скандала директор совхоза «Ильинский» Антонина Жеребцова в присутствии Лабинова подтвердила, что решение отправить молоко в соседнюю область было исключительно решением министра.

Теперь вот выясняется, что таким образом хотели «встряхнуть» местные комбинаты. Об этом публично заявил губернатор, ничуть не опасаясь быть неправильно понятым. А какие еще предприятия Карелии намерена «встряхнуть» республиканская власть? Кому еще глава Карелии собирается «преподать урок»? И, главное, в чем этот урок состоит?

В том, чтобы местные комбинаты, опасаясь очередной «лекции», искали более устойчивые источники сырья за пределами региона? Или в том, чтобы побыстрее сворачивали производство и уходили из региона, где власть впадает то в одну крайность, то в другую? Не пора ли правительству Карелии определиться, что она в итоге хочет получить: надежных партнеров или запуганных бизнесменов, падающих ниц при первом командном окрике с губернаторских вершин?

Если желателен второй вариант, то, как мне кажется, придется более тщательно прорабатывать сценарий очередных проблем в проигранной битве за урожай. В советские времена арсенал аргументов не исчерпывался только жарким летом, холодной весной, малоснежными зимами или хроническими дождями. Можно вспомнить про вредителей, в смысле насекомых, конъюнктуру рынка, рост цен и многое другое. К сожалению для чиновников, здоровая экономика в условиях постоянных встрясок очень быстро превращается в убогую...