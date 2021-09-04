Галина Ширшина: «Очень сложно покупать, когда покупатель не продает»

Текст и фото: Антонина Кябелева

Судьбу очередного терпящего бедствие совхоза «Искра», расположенного в деревне Тукса Олонецкого района, 3 сентября обсудили в карельском минсельхозе. Помимо депутатов карельского парламента в совещании приняла участие Галина Ширшина, представляющая интересы АО «Олонецкий молочный комбинат» (ОМК). Ширшина утверждает, что комбинат крайне заинтересован в приобретении агрофермы в Туксе. Но, как выяснилось, одного желание приобрести молочное хозяйство очень мало. Необходимо, что у собственников появилось встречное желание его продать.

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов рассказал предысторию возникновения еще одной проблемной точки в области молочного животноводства Карелии.

В апреле 2021 года питерская компания «Сила Инвеста» сообщила правительству республики, что оно уходит из Карелии и готово продать молочную ферму «Искра». По словам Лабинова, было принято решение сохранить производственную деятельность на территории Туксы и не допустить вывоза стада за пределы республики.

Лабинов объяснил, что дойное стадо «Искры» - это тысяча коров и более 25 тонн молока в сутки. Потеря стада крайне негативно отразилась бы на показателях, по которым в российском минсельхозе отслеживают ситуацию в регионе.

Около двухсот коров были выкуплены и перемещены в государственный совхозы – «Ведлозерский» и «Толвуйский».

Если коровы и оборудование принадлежат ООО «Искра», то имущественный комплекс находится в собственности у другого предприятия – ОАО «Тукса», где открыто конкурсное производство. Это «наследство», оставшееся от скандально известной питерской компании «Семейный капитал», едва не погубившей Медвежьегорский молочный завод. Компания «Сила Инвеста» являлась одним из кредиторов «Семейного капитала». В процессе банкротства «Семейного капитала» и была создана агрофирма «Искра». Земельные ресурсы до недавних пор тоже находились в аренде у ОАО «Тукса». Из-за долгов по арендной плате договор был расторгнут. Земля передана в пользование на пять лет государственному совхозу ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское».

По словам Лабинова, оставшееся в «Искре» дойное стадо оценено в 105 миллионов рублей. С недвижимостью, отметил министр, ситуация сложнее, так как имущественный комплекс находится под арестом. «Мы понимали, что оперативно рассмотреть приобретение этого комплекса не получится», - сказал Лабинов. Он рассказал, что правительство разработало для себя следующий план действий: сначала взять недвижимость в аренду, а потом его выкупить.

Параллельно силами совхозов «Ильинский» и «Искра» идет заготовка кормов, чтобы оставшиеся в молочном хозяйстве 800 коров могли перезимовать. Министр оценил стоимость заготовленных кормов в 30 миллионов рублей.

Лабинов не скрывал, что в планах правительства построить в Туксе современный молочный комплекс.

«Все понимают, что перспектива развития Туксы и «Искры» без нового строительства невозможна»,

- сказал министр.

Он оценивает строительство нового комплекса в 2,5 миллиарда рублей. «Такой масштаб инвестиций должен быть введен с тем, чтобы построить на территории Туксы, «Искры» конкурентноспособное предприятие», - заметил Владимир Лабинов. По его мнению, компания «Сила Инвеста» посчитала для себя такой объем необходимых инвестиций «не интересным», так как в Ленинградской области накопились аналогичные проблемы.

Зато у бюджета, похоже, денег хватит на все. Владимир Лабинов сказал, что средства на проектно-сметную документацию комплекса в Туксе на 2 тысячи голов он планирует заложить уже в бюджет на 2022 год.

«Никаких рисков потери сырьевого донора в случае перехода «Искры» в «Ильинку» не возникает. Наоборот, только ваше комфортное существование с «Ильинским» еще усиливается»,

- успокоил Лабинов представителей ОМК.

Естественно, возникает вопрос, а где в этой цепочке место Олонецкому молочному комбинату? Переговоры, судя по словам Ширшиной, компания «Сила Инвеста» не спешит начинать с олонецким комбинатом. Одновременно Владимир Лабинов утверждает, что если ОМК приобретет совхоз, то он сделает все, чтобы комбинату наконец-то продали здание, где сейчас размещается молочное производство. Руководство олонецкого комбината много лет просит продать старое здание, которое вынуждено арендовать у республики, но всякий раз находится повод для отказа. Здание превратилось в своеобразный экономический «поводок», который фактически сдерживает развитие комбината.

Галина Ширшина утверждает, что комбинат готов рассмотреть вопрос о приобретении молочной фермы, но пока нет никакой информации, что, когда и по какой цене готов продать собственник. По ее словам, даже то, что "Сила Инвеста" уходит из Карелии, выяснилось благодаря правительству.

«Согласитесь, очень сложно покупать, когда покупатель не продает. На сегодняшний день мы только знаем, что покупает правительство»,

- заметила Ширшина.

Встреча в министерстве фактически ничем не закончилась. Не считая того, что на просьбы Ширшиной организовать встречу с «Силой Инвеста» министр пообещал передать ей нужные номера телефонов.

Как мне кажется, эта встреча и не могла завершится по-иному. Разговор больше напоминал игру очень сильно уставшей кошки с надоедливой энергичной мышкой, которой уже почти в открытую говорят, что олонецкому комбинату в Туксе «ловить нечего», а она никак не успокоится.

Зачем искать какого-то инвестора, с кем-то договариваться, когда можно заняться освоением бюджетных миллиардов? И правда, ни к чему….