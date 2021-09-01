Коровы под вопросом. Власти никак не могут купить совхоз в Туксе

Текст: Георгий Чентемиров

Судьба совхоза «Искра» в Олонецком районе Карелии до сих пор не решена. Владельцы бизнеса уходят из республики, из-за чего деревня Тукса рискует остаться без градообразующего предприятия, а местные жители – без рабочих мест.

Сейчас совхоз «Искра» принадлежит компании «Сила Инвест». До этого предприятие находилось в собственности скандально известного кооператива «Семейный капитал». Авантюристы довели до ручки агрофирму в Туксе и Медвежьегорский молокозавод. Совхоз удалось сохранить благодаря приходу инвестора, но сейчас тот намерен избавиться от актива.

– Молочное хозяйство «Искра» находится в процедуре диалога с властью по возможности присоединения к племенному хозяйству «Ильинское». Собственник принял решение прекратить деятельность на территории Карелии, и мы не можем быть безучастными к этому процессу, так как на территории предприятия находится тысяча коров и было бы неправильно оставить людей и поселение без рабочих мест, – рассказал министр сельского хозяйства Владимир Лабинов на совещании в Олонецком районе.

"Мы находимся в диалоге с конкурсным управляющим и собственниками, подключился к диалогу Олонецкий молочный комбинат. Должен констатировать, что пока этот диалог носит провокационный характер, в меньшей степени конструктивный, но мы идем по пути скорейшего «причаливания» этого предприятия к действующему государственному объекту",

– сказал Лабинов.

О «причаливании» частного предприятия в государственную гавань сказал и глава Карелии. По словам Артура Парфенчикова, на «Искру» может претендовать только надежный инвестор.

– Главная задача на осень – довести до единственно возможного для нас результата вопрос в Туксе. Все стадо племенное должно остаться в Олонецком районе. Либо это государственное предприятие в структуре Ильинского; но возможно и решение в рамках нового частного инвестора, который докажет состоятельность своих планов. Мы не против того, чтобы пришел частный инвестор, доказал свою компетенцию, приобрел активы Туксинского хозяйства и стал его развивать… Инвесторы, которые стоят за Олонецким молочным комбинатом, должны предоставить соответствующую инвестпрограмму, гарантии банковских кредитов, – рассуждал губернатор так, будто это он продает туксинский совхоз.

"Просто так мы сельхозпредприятие отдать не можем. Конечно, мы не будем решать эти вопросы, это дело инвесторов, они собственники стада, но мы приложим весь свой авторитет, чтобы стадо попало либо в государственную собственность, либо в руки ответственного частника".

Министр сельского хозяйства заверил, что скот «останется в Олонецком районе однозначно», а вопрос с собственностью решится в течение сентября. Проблема, однако, в том, что о присоединении туксинского стада к государственному совхозу «Ильинский» говорят уже довольно давно. В апреле об этом как о свершившемся факте писали на сайте правительства. Причем стадо оценивали в две тысячи голов, а сейчас почему-то говорят уже о тысяче.

Фото: Николай Смирнов / rk.karelia.ru

- Молочное производство в Туксе мы должны сохранить. Это очевидно, потому что это вопрос настоящего и будущего села. В дальнейшем мы видим необходимость строительства здесь нового комплекса. Молочное хозяйство в целом важно для Карелии. Надо его поддерживать, развивать и финансировать, – говорил Парфенчиков.

По подсчетам Минсельхоза, предприятие обошлось бы казне в 150 миллионов рублей. На совещании накануне сообщили, что средства зарезервированы.

В конце июня власти объявили о начале слияния двух сельхозпредприятий – «Ильинского» и «Искры». Однако, как выясняется, до сих пор нет никакой уверенности, к кому именно перейдет тукскинский совхоз.

Прискорбно, что судьба некогда мощного предприятия сейчас находится под вопросом. Совхоз в Туксе когда-то был передовым. Так, 15 лет назад там построили современное овощехранилище – первое в республике такого уровня. Кстати, туксинская капуста была известна даже за пределами Карелии!

Сейчас речь идет фактически лишь о сохранении стада. Что касается выращивания овощей, министр сельского хозяйства Владимир Лабинов однозначно заявил, что в Карелии это экономически нецелесообразно. // Фото: Николай Смирнов / rk.karelia.ru