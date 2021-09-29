Государственным совхозам запретили возить молоко карельским комбинатам

Текст и фото: Антонина Кябелева

В конце сентября два крупнейших карельских предприятия по переработке молока — АО «Славмо» и АО «Олонецкий молочный комбинат» — получили неожиданное известие о прекращении с 1 октября поставок молока, которое традиционно комбинаты покупали у государственных совхозов АО «Племсовхоз «Мегрега» и ОАО «Племхозяйство «Ильинское». Государственные совхозы планируют перенаправить сырье из Карелии в город Грязовец Вологодской области, где расположено предприятие ОАО «Северное молоко».

Внешне это решение выглядит экономическим безумием. Совхоз Ильинский поставляет примерно 70 процентов сырья для Олонецкого молочного комбината, а доля молока из Мегреги в структуре поставок петрозаводского молококомбината составляет примерно 30 процентов. За несколько дней найти свободные объемы на рынке в конце года, чтобы обеспечить предприятия работой, практически невозможно. Но зачем карельским совхозам, которые десятилетиями поставляли молоко на местные производства и к которым не было никаких претензий, рушить наработанные контакты и связи? Что это за новая напасть, которая грозит уничтожить остатки пищевой промышленности Карелии?

Председатель совета директоров группы «Олония» Галина Ширшина рассказала, что узнала о том, что совхоз Ильинский собирается перенаправить сырье в Вологодскую область, 28 сентября во второй половине дня. Фактически за три дня до прекращения поставок.

«Такие вещи за три дня не делают. Если и принимают подобные решения, то партнеров предупреждают как минимум за месяц, чтобы можно было найти альтернативные поставки. Когда лишают предприятие сырья, предупреждая за несколько дней, это означает, что комбинат хотят специально поставить на грань остановки»,

- сказала Ширшина.

По ее словам, 10 сентября совхоз "Ильинский" направил письмо о желании повысить закупочные цены. Но обычно, объяснила Галина Ширшина, это означает начало переговорного процесса, а не ультиматум. «Ведь необходимо заранее предупредить покупателей продукции о повышении цен», - добавила Ширшина.

Она скептически относится к перспективе возить молоко из "Ильинского" в Вологодскую область за 700 километров, разрывая давние отношения с надежным партнером ОМК.

«Лично мне подобная затея представляется очень рискованным предприятием. К тому же и "Ильинский", и совхоз "Мегрега" получают дотации из республиканского бюджета. На наших комбинатах создано 600 рабочих мест, а объем налоговых отчислений составляет более 200 миллионов рублей ежегодно. Население республики получает качественную молочную продукцию по доступным ценам. Я не понимаю, кто выиграет, если ОМК снизит объемы производства, сократит рабочие места и повысит цены. Уж точно не жители республики".

- Я знаю Антонину Викторовну Жеребцову. Она сама никогда бы не стала так рвать отношения. Уверена, что это инициатива министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова и главы РК Артура Парфенчикова. В их головы я не заглядывала, но это уже не первая их попытка испортить отношения между карельскими молочными комбинатами и поставщиками сырья»,

- заметила Ширшина.

Нам удалось связаться по телефону с директором совхоза Ильинский Антониной Жеребцовой. Она отказалась комментировать ситуацию, сославшись на то, что пока с Олонецким молочным комбинатом переговоры продолжаются. По ее словам, ОМК предложил повысить закупочные цены. На вопрос о том, кому принадлежит инициатива сменить покупателя сырья — ей или министру Лабинову, Жеребцова отказалась отвечать.

29 сентября на петрозаводском молококомбинате состоялась встреча руководителей предприятия с директорами "Ильинского" и "Мегреги". После совещания нам удалось встретиться с председателем совета директоров АО «Славмо» Вячеславом Масляковым.

Он рассказал, что о смене поставщика ему стало известно 28 сентября.

«Нас предупредили, что государственные совхозы нашли покупателя за пределами республики, который готов приобретать сырье по более выгодной цене. Сырье хотят перенаправить на грязовецкий комбинат «Северное молоко» в Вологодскую область. Директора государственных совхозов предупредили нас, что по распоряжению министра сельского хозяйства Лабинова, который является председателем совета директоров этих хозяйств, они перезаключают договоры с конкретным поставщиком. Другими словами, они не искали на свободном рынке более выгодные цены»,

- сказал Вячеслав Масляков.

По его словам, он видел документ за подписью Лабинова, в котором было сказано о необходимости согласовать график поставок молока в Вологодскую область.

Вячеслав Масляков рассказал, что в сентябре от государственных совхозов поступали предложения о повышении цены на сырье. 29 сентября АО «Славмо» официально предложило новые закупочные цены, которые даже превышают предложения от грязовецкого комбината. Ответ от совхозов петрозаводский молококомбинат пока не получил. По мнению Вячеслава Маслякова, директора совхозов будут согласовывать решение с Владимиром Лабиновым.

Если будет отрицательный ответ, то, не стал скрывать Масляков, это поставит предприятие в сложную ситуацию.

«Мы давно работаем с карельскими совхозами, всегда вовремя платили за сырье. У нас договор составлен на весь 2021 год, и расписан график поставок. Договорные обязательства можно разорвать в одностороннем порядке только при наличии веских оснований. Таких оснований нет. За три дня восполнить недостающие поставки сырья невозможно. Мы не сможем выполнить контракты, заключенные с торговыми сетями. Это приведет к штрафным санкциям. Все убытки, которые возникнут у нашего предприятия в связи с разрывом соглашения о поставках, нам в дальнейшем придется переложить на совхозы. Другого выхода у нас просто нет»,

- сказал Вячеслав Масляков.

По его словам, совхоз "Ильинский" согласился сохранить поставки. Но это небольшие объемы. Основной поток сырья идет из Мегреги.

Председатель совета директоров предприятия обратил внимание и на другой немаловажный момент. По его словам, АО «Славмо» покупает сырье в Ленинградской области, и за комбинатом закрепилась репутация надежного партнера. Но традиционно контракты на поставки сырья заключают на год. Если сейчас петрозаводский комбинат вынудят приобретать сырье за пределами республики, то в случае возникновения проблем с вологодским предприятием АО «Славмо» не сможет принять молоко от карельских совхозов.

«Назад дороги уже не будет»,

- сказал Масляков.

Что же случилось с республиканской властью, раз она решила направить административный ресурс против своих, карельских предприятий, которые создают рабочие места, платят налоги, обеспечивают продовольственную безопасность Карелии, снабжая население качественными продуктами питания? Почему наши чиновники решили поддержать бюджет Вологодской области?

«Нам непонятна позиция министерства сельского хозяйства, которое фактически губит молочное производство в республике. Почему министерство работает не во благо Карелии, а наоборот, я сказать не могу. Объяснений у меня нет»,

- заметил Вячеслав Масляков.

Нам удалось получить комментарий у Владимира Лабинова. Он подтвердил, что это было его решение перенаправить сырье на предприятие Вологодской области.

«В начале сентября молочным заводам было направлено коммерческое предложение о повышении цены. Получили отрицательный ответ. Соответственно, вынуждены были искать другие варианты»,

- сказал Лабинов.

Он утверждает, что совхозы "Тукса", "Ведлозерский", "Аграрный" поставляют молоко за пределы Карелии по более высоким ценам.

Министр отметил, что все риски были просчитаны: «Мы их не увидели больших». По его словам, и при стабильных поставках молока ОМК и петрозаводский молококомбинат сокращали объемы производства.

«Они на протяжении двух лет сокращают объем производства и сокращают объем закупки сырого молока. И без наших действий»,

- сказал Владимир Лабинов.

Он настаивает, что предприятия должны отслеживать ценовую конъюктуру и предлагать цену, соответствующую требованиям рынка.

Лабинов сказал, что пока не знает о предложениях, которые поступили от ОМК и АО «Славмо». Если эти ценовые предложения будут на уровне или выше вологодских, готов ли министр изменить свое решение об отправке сырья в Вологодскую область? Или у него есть желание при любом раскладе отправлять молоко за пределы Карелии?

«Мне важна возможность стабильного развития животноводства в Республике Карелия. Сегодняшние молочные заводы такую возможность нам не предоставляют»,

- сказал по этому поводу Лабинов.

Судя по беседе с министром, даже выгодная цена от комбинатов не гарантирует решения в пользу поставок на карельские предприятия. Владимир Лабинов не стал скрывать, что он лично будет участвовать в принятии окончательного решения.

В любом случае эта история будет иметь продолжение. Но факт остается фактом. В карельском министерстве сельского хозяйства не видят особой проблемы в том, если два крупных перерабатывающих предприятия республики попадут в серьезный переплет.

Собственно говоря, к этому начинаешь привыкать. Несколько лет назад руководители частных совхозов предупреждали о том, что введенные Лабиновым правила распределения государственной помощи ведут к уничтожению молочного животноводства. Точно в соответствии с этим предсказанием Карелия потеряла несколько совхозов, а поголовье скота год от года уменьшается. Если, конечно, верить официальной статистике.

По данным "Карелиястата", за первые полгода 2021 года поголовье крупного рогатого скота сократилось к аналогичному периоду 2020 года на 11,4%, а коров стало меньше на 7,5%. И это только за полгода. В целом же, производство продукции сельского хозяйства за шесть месяцев 2021 года сократилось на 7,7% по сравнению с первым, не самым удачным полугодием 2020 года, когда тоже было зафиксировано снижение показателей.

Но все эти цифры, кажется, не тревожат карельского министра. Вину за «нестабильное» развитие животноводства Владимир Лабинов переложил на молококомбинаты республики. А виноватых, как известно, нужно наказывать. Не удивлюсь, если вслед за совхозами Карелия станет терять и перерабатывающие пищевые предприятия.

Логику и здравый смысл в том, что сегодня происходит в сельском хозяйстве Карелии, найти очень трудно. Во всяком случае, в федеральном профильном министерстве, которое строго блюдет государственные интересы, узнав об этом, очень удивятся. Ведь зачем-то (и уже не первый год!) в Карелии ставят местные предприятия в условия, в которых просто не выжить! Как говорится, если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Просто мы не всегда знаем, кому…