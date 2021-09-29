Двум крупным молокозаводам Карелии не хватает сырья

В этом году себестоимость молока повысилась, поэтому местные производители предложили «Славмо» и «Олонецкому молочному комбинату» пересмотреть цены. Предприятия отказались и лишились поставок, сообщили в Минсельхозе региона.

На 30 процентов подорожали комбикорма, из-за этого выросла себестоимость производства молока.

«Племенное хозяйство «Ильинское» и «Племсовхоз «Мегрега» направили на молокоперерабатывающие предприятия предложения о повышении закупочной цены.

Однако два ведущих комбината Карелии отказались пересматривать стоимость закупок. Тогда производители договорились с покупателями в Вологодской области. Они готовы закупать молоко по цене на 10 процентов выше, чем местные комбинаты.

Часть сырья производители перенаправили за пределы Карелии. Соглашения о продажах по рыночной цене между крупными карельскими переработчиками и производителями пока нет. // Фото: Pixabay