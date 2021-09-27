Половина российских компаний сокращала расходы, чтобы выжить в COVID

Около 50% российских компаний из сегментов крупного и среднего бизнеса сокращали расходы на несущественные инициативы, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавируса. Таковы результаты исследования, проведенного Райффайзенбанком и аналитическим агентством B2B International среди более чем 200 российских компаний с объемом годовой выручки более 538 млн рублей.

Российский бизнес применял разные меры, чтобы смягчить негативное влияние COVID. Самые популярные из них: использование программ господдержки (почти 40% компаний), банковских гарантий (33%), реструктуризация долгов (30%) и временное закрытие офисов (25%). Также компании меняли бизнес-модель, диверсифицируя каналы продаж, сокращали штат сотрудников, совершали сделки M&A для сокращения расходов.

«Пандемия коронавируса изменила планы компаний. Обладая глубокой экспертизой в финансировании компаний из разных отраслей, команда Райффайзенбанка консультировала клиентов и обеспечивала открытый диалог в условиях неопределённости. Часть предприятий воспользовалась программами поддержки от государства, в которых мы активно участвуем. Некоторые поменяли бизнес-процессы, чтобы подстроиться под новую реальность. Безусловно, многие поставили на паузу некоторые проекты, чтобы сберечь подушку безопасности. Сейчас мы видим, что активность бизнеса восстановилась, компании снова инвестируют в развитие»

- сказал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка.