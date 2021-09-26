Аренда квартир подорожала в России

В России дорожает съемное жилье. К таким выводам пришел «Коммерсантъ», изучив рынок аренды квартир в крупных городах. Динамика цен остается сдержанной, но риэлторы отмечают, что в некоторых случаях собственники заметно их повышают.

Так, средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в крупнейших городах России в сентябре составила 16,8 тысячи рублей в месяц, двухкомнатной — 22,9 тысячи рублей. Такие данные приводит издание со ссылкой на аналитиков ЦИАН. Согласно подсчетам, относительно августа средние цены увеличились на 0,8%. Впрочем, сами темпы роста замедлились – в конце лета динамика была выше.

Другая риэлторская компания, «Этажи», подтверждает тенденцию, но приводит другие цифры. По их сведениям, стоимость аренды «однушек» увеличилась на 1,5%, «двушки» подорожали на 2%.

– Спрос сейчас подогревают те, кто вынужден снимать временное жилье, продав собственное для покупки квартиры на первичном рынке», – говорит руководитель департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова. – К этому добавляется общий тренд по возвращению сотрудников в офисы, а студентов — к очной форме обучения. На рынок выходят и люди, решившие пока не покупать жилье из-за сильно выросших цен.

Руководитель проектов развития «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин отметил, что квартиры для долгосрочного съема в середине сентября искали на 36% активнее, чем в аналогичный период двумя годами ранее. Это привело к дефициту, который и потянул за собой рост цен.

Впрочем, рынок может выровняться к концу года, говорят аналитики. Тогда же арендаторам имеет смысл требовать пересмотра условий договора или искать более доступные варианты. // Фото: Stas Sutulo с сайта Pixabay