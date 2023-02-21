Карельский поселок Плотина проиграл борьбу за чистое озеро

Текст, фото: Елена Малишевская

21 февраля в республиканском минсельхозе состоялось заседание комиссии по определению границ рыбоводного участка на озере Лоухское. Члены комиссии проигнорировали мнение местных жителей, которые уже не раз высказались против создания форелеводческого хозяйства на озере, из которого они пьют воду. Только один человек из принимавших решение услышал «глас народа» и проголосовал против установки садков в Лоухском районе, остальные все «за». Включая председателя комиссии, министра сельского хозяйства Карелии Владимира Лабинова.

Предприниматель Андрей Царев, который намерен открыть форелеводческое хозяйство на озере в Лоухском районе, на заседание комиссии не пришел. Вместо себя прислал представительницу, которая рассказала, что пресная вода необходима для полного технологического цикла, а именно подращивания мальков до взрослого состояния. Затем крупные особи будут перемещаться в соленую воду Белого моря, где у Царева тоже есть предприятие. Объем форели, которую собираются «подращивать» в озере Лоухское, — 400 тонн в год. Рыбоводный участок, соответственно, тоже немаленький - 6,1 га в районе Каменных островов.

Жители поселка Плотина, расположенного на берегу Лоухского озера, сделали, кажется, все, что могли. Они писали письма в различные инстанции, включая президента Путина. Неустанно говорили о том, что озеро — единственный источник питьевой воды. Проводили собрания, собирали подписи — они, кстати, были отправлены в комиссию минсельхоза. Все без толку.

Глава Плотинского сельского поселения Ольга Квяткевич сегодня на заседании еще раз попыталась рассказать, как важно для местных жителей сохранить чистое озеро, но ей, честно говоря, высказаться не дали. Быстро и деловито проводивший заседание Владимир Лабинов сначала назвал поселок Плотина «тупиковым поселком»: мол, мало жителей, нет там ничего, ни предприятий, ни рабочих мест. А потом все время пытался загнать в тупик и саму Квяткевич. Например, вопросом: «Расскажите нам план развития поселения на ближайшие десять лет». На реплику главы Плотины: «В мои полномочия не входит создавать новые рабочие места», Лабинов разводил руками - «Такие вот у нас главы поселений».

«Поселение — это вам не анклав, это не самостийное государство. Оно находится в пределах муниципального округа, республики и страны. Поэтому брать на себя смелость делать заявление «Мы население, мы тут все решаем» неправильно. Допущенная вседозволенность, которую надо корректировать. Глава поселения не сумела сегодня доказать право Плотины на автономное существование вне бизнес-процессов»,

- заявил министр сельского хозяйства Карелии.

Зачем тогда, вообще, нужно было спрашивать у населения, «за» оно или «против», если оно ничего не решает? Зачем эта инсценировка демократии, если итог заранее известен?

Пришел на заседание комиссии и председатель карельской общественной природоохранной организации «Сандал» Виктор Гусев. Лабинов прекрасно знал, что Гусев в зале — тот представился, и хочет выступить. Но слова ему не дал. Опять же, зачем вот эти лишние рассуждения о спасении природы? Мы спросили у эколога Виктора Гусева, что бы он сказал, будь такая возможность.

«Мнение граждан на сегодня определено законом как решающее. Нельзя формировать новый рыбоводный участок, не имея положительного заключения ученых и местного населения. Впрочем, это не первый и, наверное, не последний раз, когда мнение народа игнорируется».

Самое интересное, что выращивать форель на озере Лоухское может начать совсем другой заявитель, вовсе не Царев. Ведь теперь предстоит аукцион, и после торгов может выясниться, что не мальков там будут разводить, и объемы совсем другие.

Учитывая большой общественный резонанс этого дела, публикуем полный список членов комиссии, которые сегодня определили границы нового рыбоводного участка и, следовательно, приняли на себя ответственность за все последствия этого решения:

1. Лабинов Владимир Витальевич, заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия - Министр сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, председатель комиссии.

2. Рекин Евгений Викторович, начальник отдела развития рыбного хозяйства, заместитель председателя комиссии Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия.

3. Рюкшиев Алексей Александрович, главный специалист отдела развития рыбного хозяйства Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, секретарь комиссии.

4. Васильев Вячеслав Юрьевич, начальник отдела государственного контроля надзора и рыбоохраны по Республике Карелия СЗТУ ФАР.

5. Гнетова Елена Георгиевна, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия.

6. Коркин Сергей Владимирович, руководитель Карельского филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии».

7. Манохова Юлия Павловна, начальник отдела государственного экологического надзора, Балтийско-Арктического межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

8. Пепеляев Игорь Борисович, главный ихтиолог отдела по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов Карельского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Только один член комиссии — руководитель Карельского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Сергей Коркин проголосовал сегодня против формирования рыбоводного участка на озере Лоухское. Впрочем, прокомментировать свое решение отказался.

«Это мое личное мнение», - скромно сказал Коркин. Ну проголосовал против, что тут особенного. Но что-то героическое в этом есть.