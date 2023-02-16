Жители Лоухского района продолжают бороться за чистое озеро

Текст: Елена Малишевская

Это противостояние длится уже не первый год. Форелеводы предпринимают все новые попытки создать предприятие на озере Лоухское близ поселка Плотина. Местные жители категорически против. Они говорят, что озеро для них – источник чистой воды. А между тем заседание комиссии карельского министерства сельского хозяйства по определению границ рыбоводного участка (РВУ) назначено на 21 февраля 2023 года. Сможет ли население маленького, но гордого поселка Плотина противостоять государственной машине?

Справка

Плотина – поселок в Лоухском районе Карелии, административный центр Плотинского сельского поселения. Расположен на берегу озера Лоухское, в 78 километрах от районного центра – Лоухи. Официальная дата основания - 1936 год. Основан как шахтерский поселок для добычи слюды на севере Карелии, тогда была построена плотина на реке Луоксе, которая дала название поселку. В конце 1990-х годов добыча слюды прекращена, шахты были закрыты. В поселке проживают 269 человек. Только за последние три года численность населения уменьшилась на 100 человек.

19 января в доме культуры поселка Плотина на общем собрании жители поселения в очередной раз сказали твердое «нет» планам правительства Карелии на озеро. Более того, инициативная группа поселка написала письмо Президенту РФ:

«Уважаемый Владимир Владимирович. Мы далеко не первые, кто начал эту битву за чистую питьевую воду, за спасение окружающей среды, за будущее нашей Родины. С озера жители пьют воду, рыбачат, отдыхают на островах. Когда-то Карелия была «краем тысячи голубых озер», с чистой водой, обилием рыбы, богатым лесным фондом. Сейчас эта территория гнилых болот, загаженных рек и мертвых озер. Мы уже отбили три попытки уговорить жителей дать согласие на ферму. Но мы понимаем, чем это закончится – озеро умрет. Как это подтверждается опытом других поселений».

Форелеводческое хозяйство на озере Лоухское собирается построить предприниматель Андрей Царев. Он, кстати, приезжал в Плотину и участвовал в собрании, на котором жители поселка единодушно высказались против подобного бизнеса. Они в который раз попытались довести до всех, кто принимает решения, важную информацию: в Плотине нет никаких очистных сооружений, местные жители берут воду прямо из озера и пьют ее. Царев в ответ приводил аргументы неких ученых, которые якобы проводили исследования на озере Лоухское, подтверждающие безопасность разведения форели для чистоты воды. Какие именно ученые, когда они проводили опыты, где их результаты – на эти вопросы бизнесмен ответить не смог.

Про ученых, которые одобряют промышленное разведение форели в озерах Карелии, тоже часто на совещаниях вспоминает глава Карелии Артур Парфенчиков. «Мы обращались к специалистам, говорят, что абсолютно безопасно». «Ученые смеются – там такая толща воды под садками, какой может быть вред» - такие реплики, на наш взгляд, нуждаются в подкреплении в виде опубликованных статей и официальных заявлений самих ученых. Где они?

А вот активисты-экологи не молчат. По их данным, по состоянию на 14 февраля 2022 г. в Карелии сформировано 235 рыбоводных участков. Из этого количества эксплуатируются 198. На 196 участках выращивают форель. Этап выращивания (кормления) форели связан с поступлением непосредственно в водоем избыточных (по сравнению с природными) количеств биогенных веществ (фосфора и азота), которые могут приводить к ускоренному эвтрофированию (старению) водоема. Предельно допустимый объем поступления корма в водоем (и, следовательно, предельно допустимый объем выращивания форели) должен быть спроектирован таким образом, чтобы создаваемые избыточные концентрации биогенов не выводили из равновесия экосистему данного конкретного водоема.

«Однако минимальный (а не предельно допустимый!) объем выращивания определяется по приказу Минсельхоза РФ № 124 от 15 марта 2017 г. Этот объем рассчитывается для всех озер Карелии одинаково, без учета индивидуальных гидрологических и гидрохимических характеристик водоемов (и, по нашим оценкам, превышает принятые в мире научно-обоснованные значения в 100-200 раз)».

В комментариях к публикации экоактивистов местные жители выражают несогласие с решением передать часть акватории Лоухского озера под форелевые садки. Особо отмечается, что через Плотину и два канала за Плотиной из этого озера вода идет в реку Кереть.

«Это нерестовая река для кумжи и семги. Там даже рыбалка запрещена. И что будет с рекой?»

Возможно, отношение к форелеводческим хозяйствам у жителей нашей республики было бы более теплым, если бы, как минимум, форель в магазине была бы дешевой. Вот, мы здесь выращиваем, экологически чистая рыба, сами с удовольствием едим. Но кто ее ест по таким ценам? Форель живая (из аквариума) в торговых центрах Петрозаводска стоит более тысячи рублей за килограмм. Охлажденная непотрошенная – от 650 до 820 рублей в разные дни. В фирменных магазинах Федоренко форель стоит 810 рублей за килограмм. Помилуйте, господа, вы ее точно в Карелии выращиваете? Не из Австралии везете?

Экологи отмечают, что одна из проблем форелеводства в Карелии состоит в том, что система объективного контроля за утилизацией отходов форелевого производства начисто отсутствует. Нет ничего: ни единого надзорного органа, ни современных нормативов, ни сведений о реальных объемах образующихся отходов. Это проблема законодательства. Может быть, депутаты карельского парламента, наконец, ею займутся?

Мы понимаем «головную боль» главы Карелии и правительства: нужно создавать новые предприятия, новые рабочие места, нужно больше отчислений в бюджет. В Плотине меньше трехсот человек, если там ничего не создавать, сколько через пять лет останется жителей? Но мы понимаем и местных борцов за чистое озеро. Если они его не спасут, то кто? Про озера наши власти, похоже, думают в самую последнюю очередь. // Фото: Алексей Монахов.