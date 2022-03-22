Александр Чепик о министре: «Лабинов живет своей какой-то жизнью»

На заседании карельского правительства, которое состоялось 22 марта, доклад первого заместителя министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Егора Руппиева подвергся резкой критике как со стороны главы РК Артура Парфенчикова, так и со стороны председателя правительства Александра Чепика.

Парфенчикову не понравилось обилие ненужных деталей и отсутствие механизмов решения проблем. «Нужны конкретные решения… Не надо читать справки на заседании правительства о результатах деятельности минсельхоза, не вдумываясь в их содержание. Здесь не партсобрание», - сказал губернатор.

Чепик возмутился очередной просьбой о выделении дополнительных средств.

Рупиев сказал, что дополнительно сельскому хозяйству требуется еще 75 миллионов рублей, из которых 40 миллионов рублей хотят направить на поддержку молочных хозяйств. В частности, государственному совхозу «Толвуйский», считает Руппиев, необходимо выделить еще порядка 25 миллионов рублей и довести финансовую помощь до уровня 2021 года, когда совхоз получил из бюджета 52 миллиона рублей.

Александр Чепик напомнил, что буквально в феврале минсельхозу выделили дополнительно 240 миллионов рублей.

«Все лимиты были доведены. Приоритеты у нас определял сам вице-премьер. Он вам доложил, сказал этого достаточно более чем. И попросил дополнительно для развития эти 240 миллионов рублей. Вы его поддержали, деньги нашли, деньги были выделены», - сказал Чепик, уточнив, что за очередную просьбу дать денег «спрашивать надо с Лабинова».

«Мне кажется, Лабинов живет своей какой-то жизнью, определяет приоритеты, а министерство сельского хозяйство живет своей жизнью», - заметил Чепик. По его словам, если раньше федеральный бюджет выделял региону 250-270 миллионов рублей, то сейчас меры поддержки из федерального бюджета сократились в два раза.

Глава РК Артур Парфенчиков считает, что докладывать на правительстве должен был лично министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов, который в настоящее время находится в командировке в Белоруссии. Губернатор предложил в ближайшее время повторно провести рабочее совещание по проблемам начала посевной компании с участием Лабинова. Фото pixabay.com/klimkin