Следствие рассказало, в чем подозревают задержанного министра Лабинова

Следственный комитет официально прокомментировал задержание главы Минсельхоза Карелии Владимира Лабинова. Напомним, чиновник был задержан сегодня, 15 марта.

По данным ведомства, в 2021-2022 годах министр, действуя через посредника, получил взятку в размере 10 миллионов рублей. «Взятка предназначалась за совершение незаконных действий, в интересах предпринимателя, связанных с получением субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержки фермеров», - говорится в релизе СК.

В настоящее время решается вопрос о заключении Владимира Лабинова под стражу. Проводятся обыски. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. // Фото: скриншот видео СК