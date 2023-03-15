15 марта 2023, 19:01
Следствие рассказало, в чем подозревают задержанного министра Лабинова
Министр правительства Карелии мог получить взятку в размере 10 миллионов рублей
Следственный комитет официально прокомментировал задержание главы Минсельхоза Карелии Владимира Лабинова. Напомним, чиновник был задержан сегодня, 15 марта.
По данным ведомства, в 2021-2022 годах министр, действуя через посредника, получил взятку в размере 10 миллионов рублей. «Взятка предназначалась за совершение незаконных действий, в интересах предпринимателя, связанных с получением субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержки фермеров», - говорится в релизе СК.
В настоящее время решается вопрос о заключении Владимира Лабинова под стражу. Проводятся обыски. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. // Фото: скриншот видео СК