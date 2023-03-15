Житель Карелии ворвался на дачу к соседям и стал преступником

Осужден 48-летний житель Петрозаводска, которого обвиняли в незаконном проникновении в чужое жилище. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в сентябре прошлого года мужчина гостил у своих родственников в дачном поселке в Прионежском районе. Он стал свидетелем ссоры между родней и их соседями из-за дороги общего пользования. В поисках соседа мужчина ворвался на его участок и проник без разрешения в дом, чем нарушил право людей на неприкосновенность жилища.

Было возбуждено уголовное дело. Ранее проблем с законом петрозаводчанин не имел. Он признал свою вину, извинился и попросил суд рассмотреть дело в особом порядке.

В итоге горожанину был назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. Также он должен будет заплатить 7 тысяч рублей потерпевшим в качестве моральной компенсации. // Фото: freepik.com