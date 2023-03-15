Задержан министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов

По имеющейся информации 15 марта был задержан министр сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии Владимир Лабинов. Предположительно, речь может идти о крупной взятке.

В самом министерстве прошли очередные обыски. Отметим, что в 2022 году в карельском Минсельхозе проходили обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве с грантами.

«Петрозаводск говорит» ждет официальных комментарием от правоохранителей.