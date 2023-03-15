Попавших на видео мужчину и женщину ищет полиция Петрозаводска

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину и женщину, попавших на видео. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По данным правоохранителей, эти люди могут быть причастны к краже товара из магазина на улице Ровио. Преступление было совершено в феврале.

Всех, кто узнал этих людей, просят звонить по телефонам: 8 909 569 84 53, 8 911 669 42 78. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: скриншот видео МВД