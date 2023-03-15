Житель Карелии погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО

В Карелию продолжают приходить похоронки. 15 марта власти Олонецкого района сообщили о гибели земляка.

Эдуард Владимирович Исаев погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

Чиновники и депутаты принесли семье и близким погибшего военного искренние соболезнования.

Прощание состоится 15 марта с 17:00 в траурном зале в Олонце на Володарского. 16 марта состоится отпевание и похороны. // фото на главной unsplash.com