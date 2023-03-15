15 марта 2023, 15:18
Житель Карелии погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО
Прощание с Эдуардом Исаевым пройдет 15 марта в 17:00 в Олонце
В Карелию продолжают приходить похоронки. 15 марта власти Олонецкого района сообщили о гибели земляка.
Эдуард Владимирович Исаев погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.
Чиновники и депутаты принесли семье и близким погибшего военного искренние соболезнования.
Прощание состоится 15 марта с 17:00 в траурном зале в Олонце на Володарского. 16 марта состоится отпевание и похороны. // фото на главной unsplash.com