У арестованного Кайдалова нашли особняк и коллекцию швейцарских часов

В особняке арестованного по обвинению в получении взятки бывшего министра дорожного хозяйства и транспорта Карелии Алексея Кайдалова прошел обыск.

Дом экс-главы республиканского Минтранса расположен под Петербургом в городе Павловске в коттеджном поселке «Онегин-парк», сообщает «Столица на Онего». Особняк расположен по близости с Павловским парком, где отдыхал император Павел I с семьей. По сообщению издания, примерная стоимость дома, без учета земли – 40 миллионов рублей. Особняк, как сообщает издание, находится в собственности 29-летней дочери Кайдалова.

В коттедже изъяли пять швейцарских часов марок класса «люкс» Breguet и Vacheron Constantin. Часы марки Breguet, наподобие тех, что изъяли в коттедже экс-министра, стоят около шести миллионов рублей.

По данным издания, следователи и оперативники также провели обыск в Петрозаводске в арендуемой экс-министром квартире на улице Лизы Чайкиной и в квартире его знакомых на Чапаева.

По данным последней декларации о доходах экс-министра, в 2018 году Кайдалов с супругой владели несколькими квартирами и земельными участками. В собственности пары находилась квартира в Испании. Официально годовой доход министра в 2018 году составил около 2,2 миллионов рублей.

Напомним, Алексей Кайдалов был задержан днем 6 февраля в торговом центре на улице Мерецкова в Петрозаводске. Его подозревают в коррупции, связанной с аэропортом «Петрозаводск». В том же торговом центре были задержаны заместитель директора аэропорта и взяткодатель, учредитель и гендиректор питерской фирмы «СК Петроград» Сергей Фурсов. Видеозапись силового задержания опубликована здесь.

По версии следователей, с ноября 2019 года по февраль 2020 года Волчек, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Кайдаловым, получил от представителей фирмы взятку не менее 800 тысяч рублей за оказание содействия в заключении договора подряда на работы по строительству объекта на территории аэропорта, приемку и оплату работ. 8 февраля Кайдалов и Волчек были арестованы Петрозаводским городским судом на два месяца.