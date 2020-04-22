Несостоявшихся похитителей металла разыскали полицейские Петрозаводска

В полицию Петрозаводска обратился охранник. Мужчина рассказал, что на территорию, которую он сторожит, попытались проникнуть неизвестные. Он запомнил только красную куртку злоумышленника и автомобиль, на котором тот скрылся, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка вскоре выяснили, что автомобиль был сдан в авторазборку. Затем был взят след 19-летнего подозреваемого.

Молодой человек рассказал, что тайком забрался на площадку организации и заметил там старый резервуар, который захотел сдать в металлолом. Он оттащил его за забор, а потом сходил за другом и попросил помочь ему увезти якобы бесхозное имущество в пункт приема. Молодые люди подождали, пока охранник сделает обход, и принялись за дело. Но их все равно заметили - пришлось бежать.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.