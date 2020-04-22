22 апреля 2020, 12:56
Житель Карелии попытался обмануть кассира в магазине
Росгвардейцы задержали мужчину, оплатившего свою покупку билетом банка приколов
21 апреля в одном из магазинов Сегежи, который специализируется на продаже алкоголя, произошла попытка мошенничества, сообщает пресс-служба Росгвардии.
На кассе один из покупателей - мужчина 1969 года рождения - вместо денег предъявил продавцу билет банка приколов. Кассир не оценил шутку и вызвал на место сотрудников Сегежского отдела вневедомственной охраны.
Росгвардейцы задержали злоумышленника и передали его сотрудникам полиции.