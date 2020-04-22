Житель Карелии попытался обмануть кассира в магазине

21 апреля в одном из магазинов Сегежи, который специализируется на продаже алкоголя, произошла попытка мошенничества, сообщает пресс-служба Росгвардии.

На кассе один из покупателей - мужчина 1969 года рождения - вместо денег предъявил продавцу билет банка приколов. Кассир не оценил шутку и вызвал на место сотрудников Сегежского отдела вневедомственной охраны.

Росгвардейцы задержали злоумышленника и передали его сотрудникам полиции.