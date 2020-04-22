Младенец погиб в Карелии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка. Дело квалифицировано как причинение смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 20 апреля родители вместе с восьмимесячным сыном приехали в гости к знакомым в Пряжинский район. Вечером мать оставила ребенка в коляске на придомовой территории без присмотра. В какой-то момент коляска упала. Ребенок погиб.

Проводятся следственные едйствия, устанавливаются обстоятельства трагедии, сообщили в СК.