Водитель собрал «паровозик» на перекрестке в Петрозаводске

21 апреля в Петрозаводске, на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького произошло ДТП. Авария случилась в 17:08 и попала в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобили затормозили после перекрестка, очевидно, на следующем светофоре скопилась пробка. Один из водителей, однако, остановить свою машину не успел. В результате «паровозиком» ДТП зацепило четыре автомобиля.

Транспортные средства получили повреждения, движение на перекрестке оказалось затруднено.