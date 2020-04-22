22 апреля 2020, 10:13
Водитель собрал «паровозик» на перекрестке в Петрозаводске
В центре карельской столицы четыре автомобиля получили повреждения в ДТП
21 апреля в Петрозаводске, на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького произошло ДТП. Авария случилась в 17:08 и попала в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобили затормозили после перекрестка, очевидно, на следующем светофоре скопилась пробка. Один из водителей, однако, остановить свою машину не успел. В результате «паровозиком» ДТП зацепило четыре автомобиля.
Транспортные средства получили повреждения, движение на перекрестке оказалось затруднено.