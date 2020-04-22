Любительницу финского сыра обманули в соцсетях

49-летняя жительница Прионежского района обратилась в полицию с жалобой на мошенничество в социальносй сети, сообщает МВД Карелии.

В одном из сообществ женщина наткнулась на информацию о продаже финского сыра и захотела его купить. Она оставила заявку на два килограмма, а следом ей пришло сообщение от женщины, которая заявила, что именно она занимается реализацией товаров этого сообщества.

Она уточнила, куда именно нужно доставить сыр и попросила перевести деньги, 3600 рублей.

Как только покупка была оплачена, контрагент перестала выходить на связь, а ее страница оказалась заблокированной.

Ведется проверка, в полиции напоминают, что сейчас в интернете крайне распространены мошенничества и призывает к бдительности.

«Если у вас нет гарантий получения товара – не стоит соглашать на бесконтактные сделки», - напоминают стражи порядка.