В жестком ДТП в Петрозаводске пострадали два человека

В ГИБДД поделились подробностями вчерашней жесткой аварии, которая произошла на пересечении улицы Сыктывкарской и Березовой аллеи в Петрозаводске. Напомним, информация о ДТП появилась в Сети накануне вечером.

По данным ведомства, в 17:35 столкнулись автомобили «Ниссан Альмера» и «Фольксваген Поло». За рулем первого автомобиля находился 40-летний мужчина, вторым транспортным средством управляла 64-летняя женщина.

От удара «Ниссан» отбросило в сторону, автомобиль врезался в дорожный знак и столб. В результате происшествия пострадал водитель «Ниссана» и его 22-летний пассажир.

Обстоятельства ДТП выясняются.