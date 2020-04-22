Кот несколько дней изводил жителей целого дома в Петрозаводске

Вчера вечером в 22:00 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Звонивший рассказал, что на улице Ключевая вот уже который день по крыше двухэтажного дома бродит кот и никому не дает покоя.

Прибывшим к месту вызова пожарным, чтобы добраться до животного, пришлось устанавливать на крышу трехколенную лестницу, рассказал источник, близкий к МЧС по РК.

После этого кот был благополучно эвакуирован на землю, а для жителей дома наступили минуты спокойствия.