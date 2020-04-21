«Ниссан» снес железобетонный столб на Древлянке, пострадал пассажир

Сегодня в 17:25 на улице Сыктывкарская, у дома №17, в районе пересечения с улицей Березовая Аллея в Петрозаводске автомобиль снес столб и дорожный знак. По сообщению dtpptz.ru, автомобиль «Ниссан Альмера» двигался в сторону улицы Попова.

Предположительно, водитель мог совершить небезопасный маневр, чтобы избежать столкновения с двигающимся впереди автомобилем или наоборот с остановившимся для левового поворота. «Ниссан» выехал на угол перекрестка, газон, сбил стойку с дорожными знаками и врезался в железобетонную опору уличного освещения. Конструкция подломилась и упала на иномарку.

По предварительным данным, травмы получил пассажир. Водитель скрылся с места аварии.

Фото: dtpptz.ru, Антон Морозов, Светлана Петрова, Денис Давыдов