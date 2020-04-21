Полиции требуется помощь установить личность мужчины на видео

Петрозаводская полиция устанавливает личность и местонахождение мужчины, запечатленного на видео. Разыскиваемый может быть причастен к совершению имущественного преступления.

На кадрах видно, как мужчина с опущенной защитной маской вместе с женщиной заходит в овощной ларек, но затем быстро покидает его.

Всех, кто его узнал, просят сообщить информацию по телефонам: +7-909-178-52-54, +7-953-532-49-59.