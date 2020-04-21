В Карелии с оторвавшейся льдины спасли ребенка

21 апреля в Кемском районе школьник, 2009 года рождения, оказался в воде на отломившейся льдине. Течение несло ребенка в Белое море, сообщает Госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

К начальнику кемского поисково-спасательного отряда Сергею Хуске вызов поступил в 16:18. Через 10 минут он был на месте и качать лодку. Ему помогали пожарные и сотрудники полиции. Также прибыл инспектор из ГИМС. Вдвоем они вышли на водоем, догребли до льдины, сняли ребенка, надели на него спасжилет и доставили на берег.

По словам спасателя, напуганного мальчика передали сотруднику правоохранительных органов. По факту нахождения ребенка возле реки во время режима самоизоляции будет проведена проверка.

Фото: vk.com