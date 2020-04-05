Бывший министр транспорта Карелии просидит под стражей до 5 июня

Еще два месяца проведет за решеткой экс-министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов, суд продлил ему арест до 5 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из фигурантов дела.

Под стражей также останется и заместитель директора по строительству аэропорта "Петрозаводск" Игорь Волчек.

«По предварительным данным следствия, Волчеку предъявлено обвинение в получении взятки в размере 800 тыс. рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ), которая является составной частью взятки в 1,5 млн рублей. Производство дела в отношении Волчека соединено с возбужденным 6 февраля этого года другим уголовным делом по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), подозреваемым по которому проходит директор ООО СК "Петроград" Сергей Фурсов», - пишет агентство.

Напомним, Алексей Кайдалов был задержан днем 6 февраля в торговом центре на улице Мерецкова в Петрозаводске. Его подозревают в коррупции, связанной с аэропортом «Петрозаводск». В том же торговом центре были задержаны заместитель директора аэропорта и взяткодатель, учредитель и гендиректор питерской фирмы «СК Петроград» Сергей Фурсов. Видеозапись силового задержания опубликована здесь.

По версии следователей, с ноября 2019 года по февраль 2020 года Волчек, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Кайдаловым, получил от представителей фирмы взятку не менее 800 тысяч рублей за оказание содействия в заключении договора подряда на работы по строительству объекта на территории аэропорта, приемку и оплату работ.

8 февраля Кайдалов и Волчек были арестованы Петрозаводским городским судом на два месяца.