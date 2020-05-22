22 мая: главные видео, фото и новости дня

– Сразу 16 новых заболевших Covid-19 зарегистрированы в Карелии за сутки. Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью коронавирусом в республике.

– Девять человек госпитализированы с пневмонией в Карелии за сутки. С начала апреля в республике внебольничная пневмония унесла жизни 49 человек.

– Новый случай коронавируса в Карелию завезен из Питера. Глава Лахденпохского района прокомментировал пятый случай заболевания в районе.

– Глава Карелии рассказал о новых случаях заболевания коронавирусом. Новые случаи COVID-19 в Карелии в большинстве своем «контактные» и «завозные».

– Названы адреса 11 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске. Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса по республике.

- Изменена схема открытия садиков в Петрозаводске в условиях пандемии.

- Парфенчиков рассказал, какие дороги отремонтируют в Карелии. Дорогу на Лососинное начнут делать не раньше 2022 года, а на аварийные мосты в Петрозаводске «уйдут годы».

- Стало известно, где построят дома под расселение аварийного жилья. Карелия дополнительно получила 80 миллионов рублей, которые пойдут на квартиры для семей с детьми.

- Парфенчикову стало стыдно за министра по дорожному хозяйству. Сергей Щебекин перепутал федеральные и региональные дороги.

- Минимальное пособие на первенца увеличится в России.

- В Карелии могут изменить механизм выплат врачам за работу с COVID-19.

- Поставлена точка в истории с установкой вышки связи на Кукковке. Антенно-мачтовое сооружение хотели воткнуть прямо в сквере во дворе жилого дома, рядом с которым расположены детский сад и школа.