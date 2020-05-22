Поставлена точка в истории с установкой вышки связи на Кукковке

Вышку сотовой связи во дворе дома №9-а по улице Сортавальская, рядом с которым расположены детский сад и школа, устанавливать не будут. Такое решение было принято в министерстве имущественных и земельных отношений Карелии 20 мая, сообщает пресс-служба Петросовета.

Ведомство отменило разрешение на использование участка в Хийтольском сквере на Кукковке, государственная собственность на который не разграничена, под установку антенно-мачтового сооружения.

По словам депутата городского совета Андрея Ушакова, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем, нужно внести ряд поправок в республиканское законодательство, которые бы предусмотрели закрепление полномочий по распределению земельных участков в Петрозаводске, госсобственность на которые не разграничена, за органами местного самоуправления.

Предложение депутата направлено на рассмотрение в адрес главы Карелии и парламента республики.

Фото: пресс-служба Петросовета