Карелии поставили оценку за цифровой диктант

В рамках образовательной акции по оценке уровня цифровой грамотности свои знания проверили более 330 тысяч россиян. Отметку «отлично» получили 11 583 человека.

Лидером по среднему значению уровня цифровой грамотности стал Северо-Западный федеральный округ.

Карелия с баллом 7,58 заняла пятое место среди субъектов Северо-Запада, улучшив показатели прошлого года. В 2019 году наша республика была на восьмом месте. По сообщению пресс-службы правительства Карелии, жители нашей республики показали уровень цифровой грамотности выше среднего по стране.

По данным авторов диктанта, наилучшие результаты показали участники 7-13 и 25-34 лет. У подростков 14-17 лет слабые навыки обнаружения компьютерных вирусов, у граждан старше 18-ти есть пробелы в знаниях по защите конфиденциальности и целостности информации. Также в сравнении с прошлым годом отмечен рост грамотности у людей в возрасте 60 лет и старше.

Наибольшую сложность вызвали вопросы, посвященные использованию цифровых ресурсов и навыкам работы с программами и приложениями.